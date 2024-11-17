Slovakya 10 kişi kaldı: İsveç yıldızları ile güldü!
İsveç, UEFA Uluslar Ligi'nin 5. haftasında kendi sahasında ağırladığı Slovakya'yı 2-1 mağlup etti.
UEFA Uluslar Ligi C Ligi 1. Grup 5. maçında Jon Dahl Tomasson'un ekibi İsveç evinde Francesco Calzona'nın yönetimindeki Slovakya'yı 2-1 mağlup etti.
Strawberry Arena'da oynanan maçta İsveç'in gollerini 3. dakikada Viktor Gyökeres ve 48. dakikada Alexander Isak kaydetti. Slovakya'nın tek golü ise 19. dakikada David Hancko kaydetti.
SLOVAKYA 10 KİŞİ KALDI
İsveç'te Isak ve Gyökeres, birbirlerine yaptıkları asistler ile dikkat çeken isimler oldular. Öte yandan Slovakya'da Milan Skriniar 90. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Bu sonuçla birlikte İsveç puanını 13'e yükselterek grupta liderliği garantilerken, Slovakya 10 puanda kaldı.
Grubun bir sonraki maçında İsveç sahasında Azerbaycan'ı ağırlarken, Slovakya evinde Estonya ile karşılaşacak.
Etiketler: #isveç #Slovakya #Viktor Gyökeres #Alexander Isak
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