Slovakya - Romanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Slovakya, EURO 2024 E Grubu üçüncü maçında Romanya ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.06.2024 - 10:01
Slovakya - Romanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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EURO 2024 heyecanı sürüyor.

Francesco Calzona yönetimindeki Slovakya, Edward Iordanescu'nun ekibi Romanya ile karşı karşıya gelecek.

SLOVAKYA - ROMANYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Deutsche Bank Park'ta oynanacak mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.

SLOVAKYA - ROMANYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Alman hakem Daniel Siebert'in yöneteceği karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.

Slovakya, EURO 2024'te son maçta Ukrayna'ya 2-1 mağlup olmuştu.

Romanya ise Belçika'ya 2-0 mağlup olmuştu.


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