Slovakya - Romanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Slovakya, EURO 2024 E Grubu üçüncü maçında Romanya ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.
EURO 2024 heyecanı sürüyor.
Francesco Calzona yönetimindeki Slovakya, Edward Iordanescu'nun ekibi Romanya ile karşı karşıya gelecek.
SLOVAKYA - ROMANYA MAÇI SAAT KAÇTA?
Deutsche Bank Park'ta oynanacak mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.
SLOVAKYA - ROMANYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Alman hakem Daniel Siebert'in yöneteceği karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.
Slovakya, EURO 2024'te son maçta Ukrayna'ya 2-1 mağlup olmuştu.
Romanya ise Belçika'ya 2-0 mağlup olmuştu.
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