Slovakya Teknik Direktörü Francesco Calzona'dan flaş Milan Skriniar açıklaması: 'Kariyerini riske attı'

Slovakya Teknik Direktör Francesco Calzona, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

SKRINIAR'IN KADRODA OLMASI

Calzona'nun açıkladığı milli takım kadrosunda Fenerbahçe forması giyen ve sakatlığı bulunan Milan Skriniar'ın da yer alması dikkat çekmişti. 57 yaşındaki teknik adam, Skriniar'ın durumuna açıklık getirdi.

Calzona, Skriniar için, "Oldukça ciddi bir sakatlıkla mücadele ediyor ve bizimle olmak için elinden geleni yapıyor. Mümkün olduğunca çabuk geri dönüp takıma yardım etmek için büyük oyuncuların yapacağı gibi davranıyor. Bu maçlarda hazır olmak için kariyerinin bir kısmını riske attığını söyleyebiliriz" diye konuştu.

SLOVAKYA MAÇLARI

Slovakya, Dünya Kupası play-off yarı final maçında sahasında Kosova ile karşılaşacak. Slovakya, bu turu geçmesi halinde ise Türkiye - Romanya maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.

SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe forması altında bu sezon 35 maçta süre bulan 31 yaşındaki Skriniar, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.