Solskjaer'den transfer açıklaması: 'Daha iyi bir oyuncu bulursak...'

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer ve yeni transfer Orkun Kökçü, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda oynayacakları Shakhtar Donetsk maçı öncesi basın toplantısı düzenledi.

"HAZIRIM, HOCAMIZ KARAR VERİR"

"Maça tam anlamıyla hazır mısın?" sorusuna yanıt veren Orkun Kökçü "Üç hafta önce son maçımı oynadım. O maçtan sonra 5-6 gün izin yaptım. Transfer oldum ve kampa katıldım. Pek bir şey kaybettiğimi düşünmüyorum. Hazırım. Hocamın ve medikal departmanın onayıyla hazırım ama kararı hoca verir" dedi.

"SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM"

İmza töreninde daha heyecanlı olduğunu söyleyen Orkun Kökçü "Heyecan var ama imza töreninden az. Sevdiğim şeyi yapacağım, futbol oynayacağım. Bu maçı sabırsızlıkla bekliyorum, bir heyecan var. Taraftarımız stadyumu doldurup bize destek olacaklar. Çok güzel bir gün beni bekliyor" ifadelerini kullandı.

"DEMİR EGE'Yİ BEĞENİYORUM"

"Rafa ve senin yanına Demir Ege tamamlayıcı olacak mı?" sorusunu yanıtlayan Orkun Kökçü "Karar hocamın. Demir Ege'yi beğeniyorum. Portekiz'de karşılıklı oynadık. Çok kaliteli. Ben ona güveniyorum. Hocam orta sahada nasıl uygun görüyorsa öyle oynayacağız. Bu 3-4 günde herkesle iyi anlaştım, aram herkesle iyi. Herkesle çok iyi uyum sağlayabileceğimi düşünüyorum" açıklamasını yaptı.

"KARİYERİMİN SONUNA KADAR KALIRIM"

"Beşiktaş'ta futbolu bırakıp efsane olmak istiyor musun?" sorusunu yanıtlayan Orkun Kökçü "Bunu kafamda kurdum. Hayal ettim. Beşiktaş beni tutmak istiyorsa, sonuna kadar giderim. Avrupa'ya gideyim kafasında değilim. Şu an mutluyum. Mutlu olacağım yerdeyim. Feyenoord'da da aynı hissi yaşadım. Feyenoord'un altyapısından çıktım, mutlu oldum. Şimdi mutlu olduğum yerdeyim. Geleceğe bakmıyorum. Beşiktaş'a konsantreyim. İsterlerse sonuna kadar Beşiktaş'ta kalırım" diyerek sözlerini noktaladı.

SOLKSJAER: "SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUZ!"

Beşiktaş Teknnik Direktörü Ole Gunnar Solsjaer basın toplantısında "Sonunda herkesin sabırsızlıkla beklediği resmi maçlar geliyor. Shahktar ile oynayacağız. Shakhtar kaliteli bir takım. İki tane önemli maçımız var. Hazırız" diyerek sözlerine başladı.

"FİNALDE STADIMIZDA, HAYALİMİZ VAR"

"Bu sezon Avrupa Ligi finali, Tüpraş Stadyumu'nda. Final hayaliniz var mı?" sorusu üzerine açıklama yapan Ole Gunnar Solskjaer "Böyle bir hayalimiz var. Bizim için ekstra motivasyon. Finale çıkmak, o seviyeye gelmek için elinizden gelenin en iyisini yapmanız, disiplinli olmanız, her gün sıkı çalışmanız gerekiyor. Bizim hedefimiz en tepesi. Ulaşmak için odaklanmalıyız. Engelli at yarışları gibi; her engeli aşmanız gerekir. İlk engel her zaman daha yüksektir. Bizim sürekli odaklanmamız gerekiyor. Her engele odaklanmalıyız. Önümüzde iki tane yüksek seviyede maç olacak Shakhtar'a karşı. Gerçekçi olmalıyız ama inancımız da var" dedi.

"TAMMY İLE DAHA FARKLI BİR OYUN"

Roma'dan yeni transfer Tammy Abraham ile ilgili konuşan Ole Gunnar Solskjaer "Kendi oyunumuzu, kendi mantalitemizi yansıtacağız. Geçen sene Masuaku vardı, çok fazla öne çıkan bekti ve orta açıyordu. Şimdi Jurasek geldi. O da orta açacak bir oyuncu, kaliteli biri. Bizim amacımız rakibe oyunumuzu domine etmek. Açıklar, bekler, içeri giren kanatlar, her türlü varyasyon olacak. 10 gündür kendi taktiğimizi çalışıyoruz. Hazırlık kamplarının 10-12 günü fiziksel çalışma üzerine olur; biz taktikleri 10 gündür çalışıyoruz. Kendimize odaklanıyoruz. Tammy Abraham geldi. Tammy geçen seneki hücumculardan daha farklı. Geçen seneden daha farklı kurguda oynayabiliriz" açıklamasını yaptı.

SAĞ BEK TRANSFERİ İÇİN AÇIKLAMA

"İki sağ bek transferi iptal oldu; sağ beke transfer yapacak mısınız?" sorusuna yanıt veren Ole Gunnar Solskjaer "Her zaman opsiyonlara açığız. Daha iyi bir oyuncu bulursak açığız. Başkanımız bu iradesini gösterdi. Çok kaliteli Orkun, Tammy, David getirdik. Harika isimler. Başkanımız en iyi seçenekleri değerlendiriyor, en iyiler için mücadele ediyor. Bizim için olabilecek transfer, olabilir. Jonas ve Tayfur, sağ bek için düşünüyorum, performansları mutlu ediyor beni" dedi.

"UMARIM ARDA'YA ZORLUKLAR ÇIKARACAĞIM"

Ole Gunnar Solskjaer ayrıca "Her maç, büyük bir maçtır. Formada Beşiktaş logosu varsa her maç en son maç gibi oynanmalı. Benim için her maç büyük maç. Her maçın önemi aynı. Shakhtar, Trabzon, Galatasaray, United hepsi büyük maç. Shakhtar iyi bir takım, iyi bir hocaları var Arda Turan. Kendisinin önemli bir futbol geçmişi var. Shakhtar'ın hocası, geçen sene Eyüp'teydi. İyi bir teknik direktör. Büyük bir takımla yeni maceraya atılıyor. Hoca olarak umarım Arda'ya büyük zorluklar çıkaracağım" ifadelerini kullandı.

"EĞLENDİRMEK NE DEMEK?"

Shakhtar Donetsk maçı ve takımın durumuyla ilgili konuşan Norveçli teknik adam "Her maç farklıdır, zorluk seviyesi ve senaryo farklı olunca çözümler de farklıdır. Bizim kendi kriterlerimiz var. Oyunu domine etmek, sürekli hücum etmek, insanları eğlendirmek... Eğlendirmek ne demek? Fazla fırsat yakalamak, goller atmak. Bu elinizdeki oyunculara bağlı. Tammy, Ciro'dan farklı bir oyuncu. Kendisi farklı bir profil. Bu anlamda da Tammy ile beraber Orkun, Demir Ege, Kartal geldi. Farklı oyuncularla farklı oyun oynayabiliriz, mecbur değiliz ama oynayabiliriz. Topu en kısa sürede almanız gerekiyor. Golü atmanın en kolay yolu, rakip topu kaptırdığında dengesiz yakaladığınız zamandır. En kolay böyle golü atarsınız. 30-40 pas yapıp yine atabilirsiniz. Hangisini yapacağımıza oyun içinde karar veriyorsunuz. Rakiplere göre oyun oynayabiliyorsunuz. Taraftarın istediği bir Beşiktaş yaratmak en büyük isteğim. Savaşan, isteyen, formadan duyduğu gururu sahaya yansıtan bir takım istiyorum. İlk mücadele, ilk hava topuyla yüzde 100 disiplini yaratmak hedefim" açıklamasını yaptı.

"MAÇLARDAN ÖNCE ENDİŞELİ OLMAM!"

Ole Gunnar Solskjaer ayrıca "Oyuncuların her şeye alışkın olması gerek. Orkun, saat 12'de Dünya Kulüpler Kupası'nda 40 derecede maça çıktığını söyledi. Kampta kötü sonuçlar aldık, iyi sonuçlar almadık. Hazırlık maçında aldığı sonuçlarla lige artı veya eksi puanlarla başlayan yok. Bizim amacımız fiziksel kapasitemizi artırdık. Shakhtar maçına hazırlandık. Bizim asıl derdimiz Shakhtar maçı. O maçlarda rakiplere topu çok fazla verdik ve kontratak verdik. Kapalı savunma yaptığımız zaman o kadar pozisyon vermedik. Takımımın top kaybedip 50 metre geri koşmasını istemiyorum. Futbolda en güzel şey rakip kaleye doğru hızlıca gitmek. Kendi kalenize doğru 50-60 metre koşmak futboldaki en kötü şey. Hatalarımıza bakıyoruz, düzeltiyoruz. Yeni bir orta saha kurgumuz var. Ofansif ve defansif anlamda neler yapmamız gerektiğine alışıyoruz. Hazırlık maçlarından çok daha hazır ve organize bir Beşiktaş görecek herkes. Ben asla maçlardan önce endişeli olmam, heyecanlı olurum" dedi.

"GENİŞ KADRO ÖNEMLİ"

Sözlerine devam eden Ole Gunnar Solskjkar "Atmosfer anlamında hiç sorun yok. Hepsi profesyonel oyuncular. Ben zaten Manchester United'da da 30-35 oyuncuyla kamp yapıyordum. Hiç sorun olmuyordu. Organize olursanız oyuncuları çalıştırırsınız. Herkes profesyonel olmalı. Yarın maç var, 11'e 11 taktik idmanı yapıyoruz. Bazıları dışarıda kalmalı. Bu oyuncular benle, Mike'la çalışmıyor, başka hocalarla çalışıyor. Hiç birinde sorun görmedim. İyi çalışıyorlar. Bu oyuncular da birbirlerine saygı duymalı. Hiç sıkıntı çıkaran oyuncu grubu yok. 3 günde 1 maç oynayacağız. Geniş kadro olması, bazı oyuncuların fırsat bulması açısından önemli. Hepsi iyi oyuncular, hepsi sözleşmeli. Gideceklerin hepsine de elimizden gelen yardımı yapacağız" ifadelerini kullandı.