Solskjaer, Nevzat Demir Tesisleri'nde futbolcularla buluştu

Beşiktaş başkanı Serdal Adalı ve yeni teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Nevzat Demir Tesisleri'nde futbolcularla bir toplantı gerçekleştirdi.

Solskjaer, Nevzat Demir Tesisleri'nde futbolcularla buluştu
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.01.2025 - 16:14

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde futbolcularla bir araya gelerek yeni döneme dair hedef ve beklentilerini paylaştı.

Başkan Adalı, yaptığı konuşmada, Solskjaer ile futbolcularına başarı dileklerinde bulundu. Solskjaer ise futbolcularla tanışarak oyun felsefesi hakkında bilgiler verdi ve takımın hedeflerine ulaşması için beklentilerini aktardı.


Etiketler: #Ole Gunnar Solskjaer #serdal adalı #beşiktaş

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