Solskjaer, Nevzat Demir Tesisleri'nde futbolcularla buluştu

Yayınlanma: 20.01.2025 - 16:14

Güncelleme: 20.01.2025 - 16:14

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde futbolcularla bir araya gelerek yeni döneme dair hedef ve beklentilerini paylaştı.

Başkan Adalı, yaptığı konuşmada, Solskjaer ile futbolcularına başarı dileklerinde bulundu. Solskjaer ise futbolcularla tanışarak oyun felsefesi hakkında bilgiler verdi ve takımın hedeflerine ulaşması için beklentilerini aktardı.