Solskjaer'den derbi öncesi son antrenmanda şaşırtan tercih

Yayınlanma: 04.05.2025 - 09:27

Güncelleme: 04.05.2025 - 09:27

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de bu akşam ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Siyah beyazlı takımın teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, derbideki taktik dizilişiyle ilgili son antrenmana kadar çalışmalar yaptı.

Hafta boyunca takımı ikiye bölüp, 4-2-3-1 ve 4-6-0 formasyonlarını ayrı ayrı değerlendirdi. İki takım halinde bu çalışmaları yaptıran Norveçli hoca, Ciro İmmobile'yi peş peşe as kadroda oynattı.

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Solskjaer dünkü taktik antrenmanda ise İmmobile'nin yerine Rafa Silva'nın merkezde görev aldığı 4-6-0 sistemini denedi. Bu durum siyah-beyazlıların, Galatasaray'a karşı olduğu gibi santrforsuz oynama ihtimalini güçlendirdi.

Ayrıca tandemi Paulista ve Tayyip Talha'dan oluşturması beklenen Solskjaer, şaşırtıcı bir denemede bulunarak Masuaku'yu sol stopere çekti. Demokratik Kongolu futbolcunun Fenerbahçe derbisinde Paulista'nın yanında görev yapması durumunda sol beke Emrecan Terzi geçecek.

Son taktik çalışma sonrası Norveçli teknik adamın sahaya süreceği kadro büyük merak uyandırdı.