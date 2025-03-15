Solskjaer'den mağlubiyet değerlendirmesi: 'Bir şeyleri değiştirmek zorundayız'

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de 9 kişi kalan Tümosan Konyaspor'a 1-0 yenildi. Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer maçı değerlendirdi.

Solskjaer'den mağlubiyet değerlendirmesi: 'Bir şeyleri değiştirmek zorundayız'
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 15.03.2025 - 23:22

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş deplasmanda Tümosan Konyaspor'a 1-0 yenildi. Ev sahibi takımda 27.dakikada Melih Bostan, 64. dakikada Ndao kırmızı kart gördü. Beşiktaş ligde üst üste 2. yenilgisini yaşadı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer maçı beIN SPORTS'a değerledirdi.

"Kazanmayı hak etmedik. İyi savunamadık, iyi hücum edemedik. Taraftarlardan özür dilerim. Görmek istediğim performans bu değildi. Ekstra işler yapamadık, kalite gösteremedik. Sonuç alamadık. Çok kötü bir performans gösterdik. Beşiktaş bunu hak etmiyor. Beşiktaş daha yüksek seviyeyi hak ediyor. Bir şeyleri değiştirmek zorundayız, değişim yapmak zorundayız."


Etiketler: #Ole Gunnar Solskjaer #beşiktaş #konyaspor

İlgili Haberler

Solskjaer'den sakatlık açıklaması: 'Umarım milli maç arasından sonra dönebilirler'

Solskjaer'den sakatlık açıklaması: 'Umarım milli maç arasından sonra dönebilirler'
Ole Gunnar Solskjaer mağlubiyet açıklaması: 'Hayal kırıklığı yaşıyorum ama...'

Ole Gunnar Solskjaer mağlubiyet açıklaması: 'Hayal kırıklığı yaşıyorum ama...'
Ole Gunnar Solskjaer'den Keny Arroyo kararı!

Ole Gunnar Solskjaer'den Keny Arroyo kararı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler