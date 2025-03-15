Solskjaer'den mağlubiyet değerlendirmesi: 'Bir şeyleri değiştirmek zorundayız'

Yayınlanma: 15.03.2025 - 23:22

Güncelleme: 15.03.2025 - 23:22

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş deplasmanda Tümosan Konyaspor'a 1-0 yenildi. Ev sahibi takımda 27.dakikada Melih Bostan, 64. dakikada Ndao kırmızı kart gördü. Beşiktaş ligde üst üste 2. yenilgisini yaşadı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer maçı beIN SPORTS'a değerledirdi.

"Kazanmayı hak etmedik. İyi savunamadık, iyi hücum edemedik. Taraftarlardan özür dilerim. Görmek istediğim performans bu değildi. Ekstra işler yapamadık, kalite gösteremedik. Sonuç alamadık. Çok kötü bir performans gösterdik. Beşiktaş bunu hak etmiyor. Beşiktaş daha yüksek seviyeyi hak ediyor. Bir şeyleri değiştirmek zorundayız, değişim yapmak zorundayız."