Son dakika | Fatih Karagümrük'ten Pesic açıklaması: Satmak gibi bir düşüncemiz yok
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, yıldız oyuncu Aleksandar Pesic'e dair açıklamada bulundu. İstanbul ekibi çıkan transfer haberlerine yönelik, "Pesic'i satmak gibi bir düşüncemiz yok" cevabını verdi.
VavaCars Fatih Karagümrük, adı son dönemde transfer söylentilerine karışan forvet oyuncuları Aleksandar Pesic ile ilgili bir açıklama paylaştı.
İstanbul ekibi bu paylaşımında "Pesic'i herhangi bir kulübe satmak gibi bir düşüncemiz yoktur." notunu düştü.
İşte VavaCars Fatih Karagümrük'ün açıklaması: "Profesyonel futbolcumuz Aleksandar Pesic ile ilgili basında ve sosyal medyada yapılan transfer söylentileri gerçeği yansıtmamaktadır. Görülen lüzum üzerine açıklıyoruz ki; oyuncumuz Aleksandar Pesic'i herhangi bir kulübe satmak gibi bir düşüncemiz yoktur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Kamuoyunun Bilgisine pic.twitter.com/hLCmjve4PK— VavaCars Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) January 27, 2022
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