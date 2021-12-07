Son dakika | Fatih Terim hastaneye kaldırıldı
Son dakika | Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, fıtık ağrısı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
Fatih Terim, fıtık ağrıları sebebiyle hastaneye kaldırıldı.
68 yaşındaki Terim’in bel fıtığı nedeniyle hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.
Perşembe günü Galatasaray'ın Lazio ile maçında teknik adam Fatih Terim'in olup olmayacağı merak konusu oldu.
Gazetemizin Galatasaray muhabiri Cumhur Önder Arslan'ın aktardığına göre ise, Terim yaşadığı sindirim probleminden dolayı hastaneye kaldırıldı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yaşadığı sindirim sorunu nedeniyle hastanede.— Cumhur Önder Arslan (@ArslanCumhur) December 7, 2021
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