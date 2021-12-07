Son dakika | Fatih Terim hastaneye kaldırıldı

Son dakika | Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, fıtık ağrısı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

IHA
07 Aralık 2021 Salı, 17:52
Son dakika | Fatih Terim hastaneye kaldırıldı
Abone Ol google-news

Fatih Terim, fıtık ağrıları sebebiyle hastaneye kaldırıldı.

68 yaşındaki Terim’in bel fıtığı nedeniyle hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.

Perşembe günü Galatasaray'ın Lazio ile maçında teknik adam Fatih Terim'in olup olmayacağı merak konusu oldu.

Gazetemizin Galatasaray muhabiri Cumhur Önder Arslan'ın aktardığına göre ise, Terim yaşadığı sindirim probleminden dolayı hastaneye kaldırıldı.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler