Son dakika | Fatih Terim hastaneye kaldırıldı

07 Aralık 2021 Salı, 17:52

Fatih Terim, fıtık ağrıları sebebiyle hastaneye kaldırıldı.

68 yaşındaki Terim’in bel fıtığı nedeniyle hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.

Perşembe günü Galatasaray'ın Lazio ile maçında teknik adam Fatih Terim'in olup olmayacağı merak konusu oldu.

Gazetemizin Galatasaray muhabiri Cumhur Önder Arslan'ın aktardığına göre ise, Terim yaşadığı sindirim probleminden dolayı hastaneye kaldırıldı.