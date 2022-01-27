Son Dakika | Salih Uçan, Başakşehir'e kiralandı
Beşiktaş'ta forma giyen 28 yaşındaki futbolcu Salih Uçan, sezon sonuna kadar Medipol Başakşehir'e kiralandı.
Beşiktaş, Salih Uçan'ın sezon sonuna kadar kiralanması konusunda Medipol Başakşehir ile anlaşmaya vardı.
TRT Spor'un haberine göre Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir, Beşiktaş'ta beklentileri karşılayamayan orta saha oyuncusu Salih Uçan'ı sezon sonuna kadar kiraladı.
Sezon başında Alanyaspor'dan bedelsiz olarak transfer edilen Salih Uçan, Beşiktaş formasıyla çıktığı 15 maçta gol ya da asist katkısı sağlayamadı.
28 yaşındaki orta saha oyuncusunun Beşiktaş'la Haziran 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
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