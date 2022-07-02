Son Dakika: Beşiktaş, Alex Teixeira ile yollarını ayırdığını resmen açıkladı
Süper Lig ekibi Beşiktaş, sözleşme fesih konusunda Brezilyalı futbolcu Alex Teixiera ile karşılıklı olarak anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Brezilyalı futbolcu Alex Teixeira, Beşiktaş'tan resmen ayrıldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Teixeira ile karşılıklı olarak yolların ayrıldığı belirtildi.
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Brezilyalı futbolcu Alex Teixeira ile karşılıklı anlaşarak sözleşmemizi feshetmiş bulunmaktayız.
Kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda anlayış gösteren Alex Teixeira’ya hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz."
SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYORDU
Orta saha ve 10 numara pozisyonlarında oynayabilen Alex Teixeira'nın Beşiktaş ile sözleşmesi 30 Haziran 2023'e kadar devam ediyordu. 2015 yılında güncel piyasa değeri 30 milyon Euro olan futbolcuya Transfermarkt verilerine göre şu anda 2.9 milyon Euro değer biçiliyor.
GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI
Geride kalan sezonda Beşiktaş formasıyla Alex Teixeira, toplam 31 maça çıktı. 1644 dakika süre alan Sambacı, ligde 4 gol 1 asist üretirken diğer kulvarlarda ise katkı sağlayamadı. Alex Teixeira, Jiangsu, Shakhtar Donetsk, Vasco da Gama gibi takımlarda futbol oynamıştı.
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