Spor yazarları Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçını yorumladı: 'Bir yıldızın ayak seslerini duyuyoruz'

Yayınlanma: 10.01.2024 - 09:48

Güncelleme: 10.01.2024 - 09:48

Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup etti. Spor yazarları karşılaşmayı değerlendirdi.

Spor yazarlarının yorumları şu şekilde:

Uğur Meleke: Dün Beşiktaş performans odaklı bir 11’le başlayınca, Demir Ege’yle, Rashica-Semih’le hak edilmiş bir galibiyetle döndü Rize’den. Daha önce Semih’te star ışığı olduğunu dile getirmiştim. Her hafta üzerine koyuyor. Hücum bölgesinde fazla alternatifimiz olmayan bir dönemdeki bu çıkışı umarım onu Euro 2024’e kadar taşır. (Hürriyet)

"ALKIŞLAR BU İKİ GENÇ OYUNCUYA"

Güntekin Onay: Yeni teknik direktör Fernando Santos’un tribünde oturması dahi Beşiktaşlı oyuncuların silkinmesi ve kendilerine çeki düzen vermesi için yeterli oldu. Her şeyden önce sahada çok disiplinli bir siyah beyazlı takım vardı. Formayı gerçek anlamda hak eden, sorumluluk sahibi bir oyuncu grubunun varlığı bu oyunu ve skoru getirdi.

18 yaşındaki Semih Kılıçsoy, dün 2 gol 1 asistle yıldızlaştı. Yaşına göre çok kuvvetli. Stili Sergio Agüero’yu andırıyor. Sergio Agüero 18 yaşındayken Atletico Madrid’de bu kadar etkili ve güçlü değildi.

Semih Kılıçsoy, 14-15 yaşından beri takip ettiğim bir oyuncu. Her zaman gole çok yakındı. Demir Ege Tıknaz da biraz daha kuvvetlenince harika bir orta saha oyuncusu olacak. Alkışlar bu iki genç oyuncuya. (Hürriyet)

"BİR YILDIZIN AYAK SESLERİNİ DUYUYORUZ"

Bilal Meşe: Kartal ürkerek gittiği Rize’de Rashica’nın golüyle rakibine psikolojik üstünlük sağlarken, Semih’in bazukasıyla ilk yarıyı 2 farklı önde kapadı. Semih kanatta da olsa fark etmiyor, sürekli içeri kaçıyor, pozisyon arıyor, buldu mu atıyor, aferin genç adam.

Kartal’da bir yıldız adayının ayak seslerini duyuyoruz. Kim mi, tabi ki Semih Kılıçsoy. Çabuk, teknik, gözü kara, fırsatçı, 47’de Rashica denedi, savunmadan sekti, araya girdi, farkı üçe çıkardı. Kaçırdıkları yok değil, ancak Cenk Tosun’a asist yaptı, ona da vurmak kaldı.

Beşiktaş’ın ağır zeminde ortaya koyduğu bu mücadeleden uzun zaman sonra keyif aldım. Attıkları kadar da kaçırdılar, kritik pozisyonlarda ise Mert tecrübesini konuşturdu. Kartal farklı kazanarak hem moral buldu, hem taraftarının gönlünü aldı, hem de Santos’a ‘hoş geldin’ dedi. (Milliyet)