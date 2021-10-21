Derbi maçın hakemi, düdüğünü önce astı, sonra geri döndü
Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki derbide görevlendirilen Fırat Aydınus kariyeri boyunca TFF 1. Lig’de 3, Ziraat Türkiye Kupası’nda 2, Türkiye Süper Kupası’nda 1 ve 3. Lig Play-Off Finali'nde 1 olmak üzere toplamda 7 final maçı yönetti.
Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki derbiyi eski FIFA kokartlı isimlerden Fırat Aydınus yönetecek..
Geçen yıl Göztepe-Beşiktaş maçıyla hakemliği bırakma kararı alan, ancak sonradan geri dönüş yapan Aydınus, ligin en kıdemli isimlerinden.
Süper Lig’de 2003-2004 sezonunda itibaren düdük
çalmaya başlayan Fırat Aydınus, bugüne kadar 350'nin üzerinde maç yönetti. Tecrübeli
hakem, 2006-2014 yılları arasında FIFA Kokartı ile UEFA Şampiyonlar Ligi ile
Dünya Kupası Elemeleri dahil olmak üzere uluslararası toplam 29 maçta düdük
çaldı. Aydınus, bugüne kadar yönettiği toplam 350'ye yakın maçta 1900 civarı sarı kart,
161 kez ise kırmızı kart gösterirken 125 kez ise penaltı kararı verdi.
Aydınus, kariyeri boyunca TFF 1. Lig’de 3, Ziraat Türkiye Kupası’nda 2, Türkiye Süper Kupası’nda 1 ve 3. Lig Play-Off Finali'nde 1 olmak üzere toplamda 7 final maçı yönetti.
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