Son Dakika: Dursun Özbek, Galatasaray'da başkan adayı olmayacağını açıkladı
Galatasaray Kulübü'nde 2015-2018 yılları arasında başkanlık görevinde bulunan Dursun Özbek, olağanüstü genel kurulda aday olmayacağını açıkladı.
Galatasaray Kulübü'nde 2015-2018 yılları arasında başkanlık görevinde bulunan Dursun Özbek, olağanüstü genel kurulda aday olmayacağını açıkladı.
Galatasaray'da Burak Elmas ve yönetiminin idari yönden ibra edilmemesinin ardından, sarı-kırmızılı kulüp, 30 nisanda olağanüstü genel kurul yapacak.
Galatasaray'ın eski başkanlarından Dursun Özbek, yaptığı açıklamada, gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurulda aday olmayacağını açıkladı.
Dursun Özbek, "Yönetim kurulumuzun açıklamış olduğu seçim kararından itibaren fikrimi soran, tavsiyede bulunan ve aday olmam konusunda samimiyetle ısrar eden tüm dostlarıma söylediğimi bir kez de kamuoyu ile paylaşmak istiyorum. 30 nisanda yapılacak olağanüstü genel kurulda aday olmayacağım. Armaya ve renklerimize olan hizmet aşkım ise son nefesime kadar devam edecek. Olağanüstü genel kurulun kulübümüze hayırlı olmasını diler, aday arkadaşlarıma başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.
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