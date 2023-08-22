Son Dakika: Fenerbahçe Gustavo Henrique'nin yeni adresini açıkladı

Son dakika... Süper Lig ekibi Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu Gustavo Henrique'nin İspanya İkinci Futbol Ligi (La Liga 2) kulübü Real Valladolid'e transfer olduğunu duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.08.2023 - 12:39
Son Dakika: Fenerbahçe Gustavo Henrique'nin yeni adresini açıkladı
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Fenerbahçe'de Brezilyalı stoper Gustavo Henrique ile yollar ayrıldı.

Sarı-lacivertli kulüp, 30 yaşındaki Henrique'nin İspanya La Liga 2 ekibi Valladolid'e transfer olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde: 

"2023-2024 sezonu yapılanmasına devam edilen Futbol A Takımımızda, oyuncularımızdan Gustavo Henrique’nin kalıcı transferi konusunda İspanya’nın Valladolid kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncuya bugüne kadarki hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

Fenerbahçe formasıyla geçen sezon 23 resmi maça çıkan Henrique, 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.


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