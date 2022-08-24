Son Dakika... Fenerbahçe'de ayrılık: Max Meyer'in sözleşmesi feshedildi
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe Alman futbolcu Max Meyer'in sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.
Fenerbahçe Alman orta saha oyuncusu Max Meyer'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu. Alman futbolcu Fenerbahçe formasını 11 maçta giydi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Max Meyer’in sözleşmesi karşılıklı varılan mutabakat çerçevesinde feshedilmiştir. Max Meyer’e bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."
Bilgilendirme— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 24, 2022
Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Max Meyer’in sözleşmesi karşılıklı varılan mutabakat çerçevesinde feshedilmiştir.
Max Meyer’e bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.
Fenerbahçe Spor Kulübü pic.twitter.com/diIAI3PV2U
Meyer, ayrılığın ardından İsviçre Ligi takımlarından FC Luzern'e imza attı.
HALLO MAX— FC Luzern (@FCL_1901) August 24, 2022
Herzlich willkommen in Luzern!#fcl #nomelozärn #seit1901fürimmer pic.twitter.com/uNe2GEpUwq
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