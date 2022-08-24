Son Dakika... Fenerbahçe'de ayrılık: Max Meyer'in sözleşmesi feshedildi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe Alman futbolcu Max Meyer'in sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
24 Ağustos 2022 Çarşamba, 09:33
Son Dakika... Fenerbahçe'de ayrılık: Max Meyer'in sözleşmesi feshedildi
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Fenerbahçe Alman orta saha oyuncusu Max Meyer'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu. Alman futbolcu Fenerbahçe formasını 11 maçta giydi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Max Meyer’in sözleşmesi karşılıklı varılan mutabakat çerçevesinde feshedilmiştir. Max Meyer’e bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

Meyer, ayrılığın ardından İsviçre Ligi takımlarından FC Luzern'e imza attı.


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