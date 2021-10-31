Son dakika... Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması

Fenerbahçe, İttifak Holding Konyaspor maçında sakatlık geçiren Altay Bayındır, Enner Valencia ve Luiz Gustavo'nun durumuna dair bilgilendirme yaptı.

cumhuriyet.com.tr
31 Ekim 2021 Pazar, 12:42
Son dakika... Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması
Abone Ol google-news

Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşılaştı. Sarı-lacivertlilerin 2-1 yenildiği maçta Altay Bayındır, Enner Valencia ve Luiz Gustavo sakatlık geçirdi. 

Fenerbahçe, üç oyuncunun sakatlık durumuna ilişkin bilgilendirme yaptı.

İşte sarı-lacivertlilerden yapılan açıklama:

"İ.H. Konyaspor karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncularımızdan;

Altay Bayındır’ın omzunda kırık tespit edilmemiş olmasına rağmen Acromioclavikuler seperasyon gözlemlenmiştir. Oyuncumuzun operasyon geçirmesine karar verilmiş tedavisine başlanmıştır.

Enner Valencia’nın sol ayak bileğinde bağ yaralanması tespiti yapılmış, konservatif tedavi uygulanması uygun görülmüştür.

Luiz Gustavo’nun sol biceps grade 1-2 arası yaralanma teşhis edilip tedavisine başlanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."



Video Haberler

En Çok Okunan Haberler