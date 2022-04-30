Son Dakika: Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan seçim açıklaması

30 Nisan 2022 Cumartesi, 18:24

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, Divan Kurulu kararı sonrası açıklamalarda bulunuyor.

Burak Elmas'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"26 Mart'ta gerçekleşen olağan genel kurul sonrasında ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım, geçmişteki örneklerin haricinde Galatasaray'ın önünü açmak ve seçim yapmak üzere üzerimize düşen her şeyi yaptık. Bunu Galatasaray içi siyaset için kullanmak isteyenlere, üstüne basa basa tekrar söylüyorum: Bu seçim o-la-cak. Anlamayanlar için tekrar söylüyorum. Bu seçim olacak. En erken tarihe seçim kararı aldık. Bütün savunmaları adaylarla beraber yaptık. Bu süreçte bir kez dahi bu seçim olmayacak diye bir şey ağzımdan çıkmadı. Her seferinde bu seçimin yapılacağını ve gereğinin yapılacağını söyledik.

21-28 Mart tarihinin yürürlüğe girmesi için en geç Salı günü kararın verilmesi gerekecek. Yönetim Kurulu'nun yeni öğrendiği bir bilgi olduğu için en azından istişare için izin istedik. Tüm yönetim kurulu üyelerin imzasıyla ilgili mahkemeye başvurduk ve kararın kaldırılmasını istedik. Burada seçim yapılacak fakat tarihiyle ilgili birçok şeyi onaylatmamız gerekiyordu. Galatasaray başkanı ve yönetim kurulunun kısa bir zaman istemesi normaldir. Gerekli izinlerin alınması için birçok detay var."

BURAK ELMAS SEÇİM TARİHİNİ AÇIKLADI

"Önümüzde 2 tarih bulunuyor. Bir 21-28 Mayıs. Diğeri de üyelerin topladığı ve benim de destek verdiğim 4-11 Haziran. Bu iki tarih arasında karar vermemiz gerekiyordu. Biz 4-11 Haziran için karar alacağız. Yürürlüğe de sokacağız. Galatasaray'da seçim olacak. Başkalarının da yaptığı gibi ben ve arkadaşlarım bu koltuklarda o-tur-ma-ya-ca-ğız."

"Bugün yapılan Divan Kurulu'nda yangın yapmak isteyen, geçmişte yaptıkları hareketleri unutarak, hiçbir şey yokmuş gibi, herhangi bir yüz kızarması olmadan, çıkıp Galatasaray başkanına hareket eden, disiplinlik en az 4-5 konuşma oldu. Toplantı sonrası sayın Divan Kurulu başkanını arayarak, bu toplantıdaki konuşmalar, ithamlar ve çirkin söylemlerle ilgili herhangi bir müdahelede bulunulmamasından dolayı kendisine teessüflerini sundum.

Kişisel hınçlarınız olabilir. İktidar hırslarınız olabilir. Maalesef yaptığınız konuşmaların Galatasaray'a geleceğinin farkında vararak yapın. Divan üyelerinin linç edildiği ortamda bir kez dahi olsa "yapmayın" denilmeden konuşmalar yaptılar. Bir de yalan söylediler. 5 veya 6 arkadaşımın hazır bulunduğu, 27 Mart'taki bütçe oylamasında hiçbir yöneticinin orada olmadığını iddia ettiler. Bu yalana kimse müdahale etmedi.

Kendi başkanı konuşurken Genel Kurulda ayağı kalkmayan, kendi başkanı Galatasaray üyeleri tarafından eleştirilirken alkışlayan, Galatasaray Spor Kulübü herhangi bir üyesi bana Galatasaraylılığı öğretmeye kalkmasın."

"FATİH TERİM DE ÇIKSIN KONUŞSUN"

"Eski başkanlar da bütün herkes çıkıp konuşsun. Bir çağrım da Galatasaray siyasetinde kendi iradesi olmasa da kullanılmaya çalışılan sayın Fatih Terim'edir, o da çıksın konuşsun. Bütün herkes konuşsun, herkes bildiklerini anlatsın. Galatasaray da bir rahatlasın. Galatasaray Spor Kulübünün Televizyonu, bu konuşmaları yapmak isteyen herkese açık. Yapılan hatalar da doğrular da açıkça paylaşılsın. Galatasaray'da disiplin suçu işleyen üyelerin de dikkatle izlenmesini rica ediyorum."