Son Dakika: Galatasaray, Davinson Sanchez'i resmen açıkladı

Yayınlanma: 04.09.2023 - 22:31

Güncelleme: 04.09.2023 - 22:42

Galatasaray, Davinson Sanchez transferinde mutlu sona ulaştı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki Kolombiyalı futbolcunun transferi için İngiliz kulüp Tottenham ile görüşmelere başlandığı belirtildi.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Davinson Sanchez Mina'nın transferi konusunda futbolcu ve kulübü Tottenham Hotspur Football & Athletic Company Limited ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

BONSERVİSİ 9 MİLYON EURO

Galatasaray'ın, Davinson Sanchez için Tottenham'a 9 milyon Euro bonservis ödeyeceği ileri sürüldü. Bu bonservisin İngiliz ekibe 6 taksitte ödeneceği iddia edildi.

Sanchez'in, 2017'den bu yana formasını giydiği Tottenham'la olan mukavelesi bu sezonun sonunda bitecekti. Kolombiyalı stoper, geçen sezon 24 maçta İngiliz takımının formasını giydi ve 1231 dakika sahada kaldı.

BONSERVİSİ İÇİN 47,5 MİLYON EURO ÖDENDİ

Bu sezon ise 2 maçta görev alan deneyimli ismin güncel piyasa değeri ise 15 milyon Euro. Sanchez'in kariyerinde toplam bonservis getirisi 47.5 milyon Euro oldu. 54 kez Kolombiya Milli Takımı formasını giyen başarılı oyuncu 1 kez ağları sarsmasını bildi.