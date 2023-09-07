Son Dakika: Gaziantep FK'de ikinci Marius Sumudica dönemi

Yayınlanma: 07.09.2023 - 17:31

Güncelleme: 07.09.2023 - 17:31

Gaziantep FK, Rumen teknik direktör Marius Sumudica ile anlaşıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, Teknik Direktör Marius Sumudica ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. 2019-2021 yılları arasında kulübümüzde 51 müsabakaya çıkan ve 1.55 puan ortalaması yakalayan başarılı teknik adam, kulübümüzün başarısı için görev alacak. Marius Sumudica’ya kulübümüze bir kez daha hoş geldin diyor, armamız altında başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

Gaziantep FK çarşamba günü yaptığı açıklamada Marius Sumudica ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurmuştu.

Trendyol Süper Lig'de bu sezon 4 maçta Gaziantep FK puan alamadı. Kulüpten daha önce yapılan açıklamada teknik direktör Erdal Güneş'le yolların ayrıldığı belirtilmişti.

MARIUS SUMUDICA TÜRKİYE'DE HANGİ TAKIMLARDA ÇALIŞTI?

Süper Lig'de ilk olarak 2017/18 sezonunda Kayserispor'u çalıştıran Marius Sumudica, 2018/19 sezonunda Gaziantep FK ile anlaştı.

2020/21'de Yeni Malatyaspor'un başına geçen 52 yaşındaki çalıştırıcı, 2021/22 sezonunda Yeni Malatyaspor'da görev yapmıştı.