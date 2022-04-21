Son dakika: Liste dışı bırakılan hakemler Süper Lig'e geri döndü

21 Nisan 2022 Perşembe, 22:20

Sabri Çelik yönetimindeki Merkez Hakem Kurulu, ilk atamalarını yaptı. Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında görev yapacak hakemler açıklandı.

Kurulun göreve gelmesiyle birlikte liste dışı bırakılan hakemlerin göreve geri dönüp dönmeyeceği merak ediliyordu. Aralarında Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus gibi hakemlerin yer aldığı 13 hakemi klasman dışı bırakan kararı Tahkim Kurulu'ndan dönen Gündoğdu, Türk futbolunda tartışmalara sebep olmuştu.

LİSTE DIŞI KALAN HAKEMLER

Ferhat Gündoğdu yönetiminde; Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Bahattin Şimşek, Hüseyin Göçek, Ali Palabıyık, Burak Şeker, Abdulkadir Bitigen, Suat Arslanboğa, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Alper Ulusoy ve Halis Özkahya görevden alımıştı. Bu isimler en son 8 Mart'ta görev yapmıştı.

Sabri Çelik'in göreve getirilmesinin ardından liste dışı bırakılan hakem ve gözlemciler yeniden maçlara atandı.

Spor Toto Süper Lig'in 34. hafta hakemleri şu şekilde:

22 Nisan Cuma

20.30 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: Halil Umut Meler

23 Nisan Cumartesi

16.00 Gaziantep FK-Göztepe: Mustafa Filiz

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-GZT Giresunspor: Erkan Özdamar

20.30 Adana Demirspor-Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu

24 Nisan Pazar

16.00 Medipol Başakşehir-Atakaş Hatayspor: Arda Kardeşler

16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-İttifak Holding Konyaspor: Sarper Barış Saka

20.30 Altay-Galatasaray: Volkan Bayaraslan

20.30 Fraport TAV Antalyaspor-Yukatel Kayserispor: Cüneyt Çakır

25 Nisan Pazartesi

20.30 Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor: Ümit Öztürk

20.30 Beşiktaş-Kasımpaşa: Yasin Kol