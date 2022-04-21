Son dakika: Liste dışı bırakılan hakemler Süper Lig'e geri döndü
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında görev yapacak hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu tarafından liste dışı bırakılan hakemler, yeni görevlendirmede kendilerine yer buldu.
Sabri Çelik yönetimindeki Merkez Hakem Kurulu, ilk atamalarını yaptı. Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında görev yapacak hakemler açıklandı.
Kurulun göreve gelmesiyle birlikte liste dışı bırakılan hakemlerin göreve geri dönüp dönmeyeceği merak ediliyordu. Aralarında Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus gibi hakemlerin yer aldığı 13 hakemi klasman dışı bırakan kararı Tahkim Kurulu'ndan dönen Gündoğdu, Türk futbolunda tartışmalara sebep olmuştu.
LİSTE DIŞI KALAN HAKEMLER
Ferhat Gündoğdu yönetiminde; Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Bahattin Şimşek, Hüseyin Göçek, Ali Palabıyık, Burak Şeker, Abdulkadir Bitigen, Suat Arslanboğa, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Alper Ulusoy ve Halis Özkahya görevden alımıştı. Bu isimler en son 8 Mart'ta görev yapmıştı.
Sabri Çelik'in göreve getirilmesinin ardından liste dışı bırakılan hakem ve gözlemciler yeniden maçlara atandı.
Spor Toto Süper Lig'in 34. hafta hakemleri şu şekilde:
22 Nisan Cuma
20.30 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: Halil Umut Meler
23 Nisan Cumartesi
16.00 Gaziantep FK-Göztepe: Mustafa Filiz
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-GZT Giresunspor: Erkan Özdamar
20.30 Adana Demirspor-Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu
24 Nisan Pazar
16.00 Medipol Başakşehir-Atakaş Hatayspor: Arda Kardeşler
16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-İttifak Holding Konyaspor: Sarper Barış Saka
20.30 Altay-Galatasaray: Volkan Bayaraslan
20.30 Fraport TAV Antalyaspor-Yukatel Kayserispor: Cüneyt Çakır
25 Nisan Pazartesi
20.30 Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor: Ümit Öztürk
20.30 Beşiktaş-Kasımpaşa: Yasin Kol
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