Ümit Özat'tan Ahmet Dursun'a sert yanıt! "Sende zaten akıl olsaydı..."

22 Nisan 2022 Cuma, 11:15

A Milli Takım'ın ve Beşiktaş'ın eski futbolcusu Ahmet Dursun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Almanya’daki sebze fiyatlarını TL cinsine çevirerek eleştirmişti.

Eski futbolcu, "Salatalık 2.99 Euro 50 TL, domates 4.49 Euro 72 TL, cherry domates 7.99 Euro 127 TL. Almanya'da hayat ne kadar ucuz değil mi?" ifadelerini kullandı.

Paylaşımıyla sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutulan Ahmet Dursun’a bir tepki de meslektaşı Ümit Özat’tan geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ümit Özat, “Ah Ahmet Ah… Sende zaten akıl olsaydı Barcelona’da oynardın” sözleriyle Ahmet Dursun’a tepki gösterdi.

İşte Ümit Özat'ın paylaşımı...