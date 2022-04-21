Son Dakika: Mahkeme seçim iptali başvurusuna yanıt verdi
Galatasaray Kulübü Üyesi Abdullah Burhan Sadıkoğlu, 26 Mart’taki genel kurulun iptali ve seçimin yapılmaması için 12. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne tedbir başvurusu yapmıştı. Mahkeme başvuru ile alakalı kararını açıkladı.
Galatasaray’daki seçimle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
İstanbul 12. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kulüp üyesi Burhan Sadıkoğlu’nun, seçime tedbir konması için yaptığı başvuruda herhangi bir tedbir kararı koymadığı ve İstanbul Valiliği’nin, Galatasaray’a açtığı davayla birleştirdiği öğrenildi.
NE OLMUŞTU?
Galatasaray’da Fırat Develioğlu’nun başvurusu üzerine İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin, sarı-kırmızılıların 23-30 Nisan’da yapılacağını duyurduğu olağanüstü seçime tedbir kararı koymasının ardından yeni bir dava başvurusu yapılmıştı.
Kulüp üyesi Abdullah Burhan Sadıkoğlu, çarşamba günü, 26 Mart’taki genel kurulun iptali ve seçimin yapılmaması yönünde tedbir talepli 12. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurmuştu.
Galatasaray’da tüm gözler İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin yarın saat 11.00’deki duruşmada vereceği karara çevrildi.
Mahkeme, kulüp üyesi Fırat Develioğlu’nun başvuru üzerine Galatasaray’ın 23-30 Nisan’da yapılacağını açıkladığı olağanüstü seçimin tedbiren durdurulmasına karar vermişti.
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