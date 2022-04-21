Son Dakika: Mahkeme seçim iptali başvurusuna yanıt verdi

21 Nisan 2022 Perşembe, 17:42

Galatasaray’daki seçimle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul 12. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kulüp üyesi Burhan Sadıkoğlu’nun, seçime tedbir konması için yaptığı başvuruda herhangi bir tedbir kararı koymadığı ve İstanbul Valiliği’nin, Galatasaray’a açtığı davayla birleştirdiği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Galatasaray’da Fırat Develioğlu’nun başvurusu üzerine İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin, sarı-kırmızılıların 23-30 Nisan’da yapılacağını duyurduğu olağanüstü seçime tedbir kararı koymasının ardından yeni bir dava başvurusu yapılmıştı.