Son Dakika: PFDK, Mauro Icardi'nin cezasını açıkladı
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'ye verilen cezayı duyurdu.
PFDK, sosyal medya paylaşımı sebebiyle disipline sevk edilen Mauro Icardi'nin cezasını açıkladı.
PFDK'den yapılan açıklamada Mauro Icardi'ye 150 bin TL para cezası verildiği belirtildi.
Mauro Icardi
PFDK'nin açıklaması şu şekilde:
"GALATASARAY A.Ş. sporcusu MAURO EMANUEL ICARDI'nin, müsabaka sonrası sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda yer alan Hakem Ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkında Açıklamalar nedeniyle FDT'nin 38/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 150.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir"
Icardi'nin paylaşımı şu şekilde:
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