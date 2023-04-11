Son Dakika: PFDK, Mauro Icardi'nin cezasını açıkladı

Yayınlanma: 11.04.2023 - 14:54

Güncelleme: 11.04.2023 - 15:15

PFDK, sosyal medya paylaşımı sebebiyle disipline sevk edilen Mauro Icardi'nin cezasını açıkladı.

PFDK'den yapılan açıklamada Mauro Icardi'ye 150 bin TL para cezası verildiği belirtildi.

Mauro Icardi

PFDK'nin açıklaması şu şekilde:

"GALATASARAY A.Ş. sporcusu MAURO EMANUEL ICARDI'nin, müsabaka sonrası sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda yer alan Hakem Ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkında Açıklamalar nedeniyle FDT'nin 38/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 150.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir"

Icardi'nin paylaşımı şu şekilde: