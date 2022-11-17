Son dakika... TFF, İrfan Can Kahveci ve Orkun Kökçü'nün kadrodan çıkarıldığını duyurdu
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre İrfan Can Kahveci ve Orkun Kökçü, A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı.
A Milli Takım'ın 19 Kasım Cumartesi günü Gaziantep'te Çekya ile oynayacağı özel maç öncesinde aday kadroda değişikliğe gidildi.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada, milli futbolcular İrfan Can Kahveci ve Orkun Kökçü'nün FIFA'nın Oyuncuların Statüsü ve Transferi Talimatı'nın EK 1. Bölümü'nün 1. Maddesi'nin 6. Bendine istinaden, kulüpleriyle kamp öncesinde varılan karşılıklı mutabakat neticesinde A Milli Takım'ın aday kadrosundan çıkarıldığı bildirildi.
TFF'den yapılan açıklama şöyle:
"İrfan Can Kahveci ve Orkun Kökçü, FIFA'nın Oyuncuların Statüsü ve Transferi Talimatı'nın EK 1. Bölümü'nün 1. Maddesi'nin 6. Bendine istinaden, kulüpleriyle kamp öncesinde varılan karşılıklı mutabakat neticesinde A Millî Takım'ın aday kadrosundan çıkarıldı."
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