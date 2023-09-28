Son Dakika: TFF'den play-off açıklaması!

Yayınlanma: 28.09.2023 - 17:01

Güncelleme: 28.09.2023 - 17:09

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de play-off etabı oynatılmasının bu sezon için gündemde olmadığını duyurdu.

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonu heyecanı tüm hızıyla devam ederken, play-off tartışmaları gündemin bir numaralı konusu haline geldi. Süper Lig'de daha önce 2011-2012 sezonunda oynanan play-off'un yeniden uygulanıp uygulanmayacağı ile ilgili gerçekler ortaya çıktı.

PLAY-OFF KONUSU TARTIŞILACAK

Süper Lig yayın gelirini yeniden 500 milyon dolar seviyesine çıkarmak isteyen, Hollanda ve Belçika lig yapılarını yeniden düzenleyen, Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatını planlayan Hypercube firması ile anlaşan Türkiye Futbol Federasyonu, kulüplerin de fikrini alarak, birçok konuyla ilgili değişiklik yapmak için harekete geçti. Gündeme liglerde yapılacak format değişikliği ihtimali de geldi.

Hypercube firması, play-off ve normal lig sistemi ile ilgili çalışma dosyayı hazırlayarak, Süper Lig kulüplerinin başkanları ile görüşme yapmak için harekete geçti. Süper Lig'in geleceğiyle ilgili yapılacak bu toplantıda play-off konusu gündeme gelecek ve kulüplerin tek tek fikirleri alınacak.

BU SEZON PLAY-OFF YOK

Süper Lig kulüpleriyle yapılacak bu toplantıda, play-off konusuna sıcak bakılması halinde, bu sistem en erken olarak 2024-2025 sezonunda devreye sokulacak. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bu sezon play-off sistemini asla uygulamayacak.