Son dakika: Transfer dönemi başlangıç tarihi açıklandı

Son dakika... TFF, transfer döneminin başlangıç ve bitiş tarihini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.06.2023 - 21:13
Son dakika: Transfer dönemi başlangıç tarihi açıklandı
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2023-24 sezonu birinci transfer döneminin 26 Haziran'da başlayıp 15 Eylül'de sona ereceğini açıkladı.

Ayrıntılar birazdan...


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