Son dakika: Transfer dönemi başlangıç tarihi açıklandı
Son dakika... TFF, transfer döneminin başlangıç ve bitiş tarihini duyurdu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2023-24 sezonu birinci transfer döneminin 26 Haziran'da başlayıp 15 Eylül'de sona ereceğini açıkladı.
Ayrıntılar birazdan...
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