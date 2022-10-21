Son dakika: Türkiye Kupası'nda 4. tur eşleşmeleri belli oldu!

Türkiye Kupası'nda 4. tur eşleşmeleri kura çekimi yapıldı. Beşiktaş ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
21 Ekim 2022 Cuma, 12:24
Son dakika: Türkiye Kupası'nda 4. tur eşleşmeleri belli oldu!
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Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda eşleşmeler belli oldu.

Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda 54 takım seri başı sistemine göre eşleşti. Turnvadaki müsabakalar 8-9-10 Kasım tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

Konyaspor, Sivasspor, Fenerbahçe, Başakşehir ve Trabzonspor ise kupaya 5. turdan katılacak.

Türkiye Kupası'ndaki 4. tur eşleşmeleri şu şekilde:

Beşiktaş - Serik Belediyespor

Galatasaray - Yeşilyurt DÇ Ofspor

Sivas Belediyespor - Yukatel Kayserispor

BB Erzurumspor - Esenler Erokspor

Eyüpspor - Düzcespor

Göztepe - Bucaspor

Denizlispor - Şanlıurfaspor

Ümraniyespor - Efeler 09 FK

Alanyaspor - Sakaryaspor

Gençlerbirliği - Bayburt Özel İdarespor

Bandırmaspor - Karacabey Belediye Spor

İstanbulspor - Etimesgut Belediyespor

Gaziantep FK - Belediye Kütahyaspor

Adana Demirspor - Nazille Belediyespor

Giresunspor - Ankaraspor

Ankaragücü - Amed Sportif Faaliyetler

Kasımpaşa - 1461 Trabzon

Ankara Keçiörengücü - Bulvarspor

Samsunspor - Adanaspor

Altınordu - Bodrumspor

Boluspor - Tarsus İdmanyurdu

Manisa FK - 23 Elazığ FK

Yeni Malatyaspor - Uşakspor

Tuzlaspor - Isparta 32 Spor

Karagümrük - Kırşehirspor

Antalyaspor - Pendikspor


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