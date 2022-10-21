Son dakika: Türkiye Kupası'nda 4. tur eşleşmeleri belli oldu!
Türkiye Kupası'nda 4. tur eşleşmeleri kura çekimi yapıldı. Beşiktaş ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda eşleşmeler belli oldu.
Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda 54 takım seri başı sistemine göre eşleşti. Turnvadaki müsabakalar 8-9-10 Kasım tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre oynanacak.
Konyaspor, Sivasspor, Fenerbahçe, Başakşehir ve Trabzonspor ise kupaya 5. turdan katılacak.
Türkiye Kupası'ndaki 4. tur eşleşmeleri şu şekilde:
Beşiktaş - Serik Belediyespor
Galatasaray - Yeşilyurt DÇ Ofspor
Sivas Belediyespor - Yukatel Kayserispor
BB Erzurumspor - Esenler Erokspor
Eyüpspor - Düzcespor
Göztepe - Bucaspor
Denizlispor - Şanlıurfaspor
Ümraniyespor - Efeler 09 FK
Alanyaspor - Sakaryaspor
Gençlerbirliği - Bayburt Özel İdarespor
Bandırmaspor - Karacabey Belediye Spor
İstanbulspor - Etimesgut Belediyespor
Gaziantep FK - Belediye Kütahyaspor
Adana Demirspor - Nazille Belediyespor
Giresunspor - Ankaraspor
Ankaragücü - Amed Sportif Faaliyetler
Kasımpaşa - 1461 Trabzon
Ankara Keçiörengücü - Bulvarspor
Samsunspor - Adanaspor
Altınordu - Bodrumspor
Boluspor - Tarsus İdmanyurdu
Manisa FK - 23 Elazığ FK
Yeni Malatyaspor - Uşakspor
Tuzlaspor - Isparta 32 Spor
Karagümrük - Kırşehirspor
Antalyaspor - Pendikspor
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