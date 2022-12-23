Son dakika: Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

23 Aralık 2022 Cuma, 11:56

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Tur maçları tamamlandı. Riva'de yapılan kura çekimi ile birlikte son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.

Türkiye Kupası Son 16 Turu kura çekimi, 23 Aralık Cuma günü TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı.

Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılan kura çekiminde ortaya çıkan eşleşmeler şu şekilde:

Alanyaspor - Galatasaray

Antalyaspor - Kayserispor

Ankaragücü - Beşiktaş

Fatih Karagümrük - Başakşehir

Fenerbahçe - Çaykur Rizespor

Ümraniyespor - Trabzonspor

Sivasspor - Karacabey Belediyespor

Gaziantep FK - Konyaspor

Türkiye Kupası son 16 turu tek maç eleme sistemine göre oynanacak.