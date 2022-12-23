Son dakika: Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu
Son dakika... Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri Riva'da yapılan kura çekiminde belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Tur maçları tamamlandı. Riva'de yapılan kura çekimi ile birlikte son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.
Türkiye Kupası Son 16 Turu kura çekimi, 23 Aralık Cuma günü TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı.
Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılan kura çekiminde ortaya çıkan eşleşmeler şu şekilde:
Alanyaspor - Galatasaray
Antalyaspor - Kayserispor
Ankaragücü - Beşiktaş
Fatih Karagümrük - Başakşehir
Fenerbahçe - Çaykur Rizespor
Ümraniyespor - Trabzonspor
Sivasspor - Karacabey Belediyespor
Gaziantep FK - Konyaspor
Türkiye Kupası son 16 turu tek maç eleme sistemine göre oynanacak.
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