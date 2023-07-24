Son Dakika: UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipler belli oldu!

Son dakika... UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un 3. eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.07.2023 - 15:24
Son Dakika: UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipler belli oldu!
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Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un 2. eleme turunda rakiplerini geçmeleri durumunda UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda karşılaşacakları muhtemel rakipler belli oldu.

Fenerbahçe, Zimbru'yu geçmesi halinde UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda FC Differdange 03 / NK Maribor eşleşmesinin galibi ile oynayacak.

Beşiktaş, Tirana'yı geçmesi halinde UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Zeljeznicar / Neftçi PFK eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

Adana Demirspor ise Cluj'ü geçmesi halinde UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda NK Osijek / ZTE FC eşleşmesinin galibi ile kozlarını paylaşacak.

MAÇ TAKVİMİ

UEFA Konferans Ligi'nde 2. eleme turu maçları 26-27 Temmuz, 2-3 Ağustos tarihlerinde oynanacak. 3. eleme turlarında ise 10 Ağustos'ta ilk maç, 17 Ağustos'ta rövanş heyecanları yaşanacak.


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