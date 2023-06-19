Son Dakika: UEFA Uluslar Ligi şampiyon İspanya!

Yayınlanma: 19.06.2023 - 00:31

Güncelleme: 19.06.2023 - 00:35

UEFA Uluslar Ligi finalinde Hırvatistan ile İspanya karşı karşıya geldi.

Hollanda'nın De Kuip stadyumunda oynanan mücadeleyi penaltılar sonucunda İspanya kazandı.



Mücadelenin 90 dakikası ve uzatma bölümleri golsüz sona erdi. 120 dakika sonunda İspanya, 21 denemede sadece 1 isabetli şut çekti.

2 PENALTI KAÇIRDI

Hırvatistan ise daha az hücum eden taraf olmasına karşın İspanya kalesine 5 isabetli şut göndermeyi başardı.



Hırvatistan'da Lovro Majer ve Bruno Petkovic penaltılardan faydalanamadı. İspanya ise penaltılarda 6'da 5 yaptı ve şampiyon oldu.