UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'den Suudi Arabistan'a eleştiri
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Suudi Arabistan takımlarının son dönemde yüksek ücretler ödeyerek yaptıkları transfer stratejilerinin hata olduğunu belirtti.
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Suudi Arabistan ekiplerinin fahiş fiyatlarla yaptıkları transferler hakkında eleştiri getirdi.
Cristiano Ronaldo ve Karim Benzema başta olmak üzere birçok yıldız futbolcu Suudi Arabistan liginin yolunu tutmuştu.
Hollanda basınından NOS'a konuşan Ceferin, son dönemde Avrupa'dan Suudi Arabistan'a gerçekleşen futbolcu göçü hakkında eleştirilerde bulunarak, ''Akademilere yatırım yapılmalı, antrenörler getirilmeli ve kendi oyuncularını geliştirmeliler'' ifadelerini kullandı.
"ÇİN'DE AYNI HATAYI YAPMIŞTI"
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin bir dönem Çin'inde bu hatayı yaptığını belirterek şunları kaydetti:
"Suudi Arabistan futbolu bir hata içerisinde. Akademilere, antrenörlere, kendi oyuncularını yetiştirme sistemlerine yatırım yapmalılar. Kariyerleri neredeyse bitmek üzere olan futbolculara büyük paralar ödeyerek futbolu geliştiremezsiniz. Aynı hatayı Çinliler de yaptılar. Bana en iyi yaşında, en iyi performans düzeyinde Suudi Arabistan'a giden tek bir futbolcu gösterin. Futbol sadece parayla alakalı değildir. Oyuncular, en iyi turnuvalarda oynamak, kazanmak isterler. En iyi turnuvalar da Avrupa'da bulunuyor."
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