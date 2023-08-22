Gustavo Henrique'den Fenerbahçe'ye veda mesajı
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'den İspanya İkinci Futbol Ligi (La Liga 2) kulübü Real Valladolid'e transfer olan Brezilyalı futbolcu Gustavo Henrique, sarı-lacivertli takıma veda etti.
Fenerbahçe'den Real Valladolid'e transfer olan Gustavo Henrique, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Fenerbahçe'ye veda eden 30 yaşındaki Brezilyalı stoper, her zaman sarı-lacivertli kulübü destekleyeceğini söyledi.
Gustavo Henrique'nin paylaşımı şu şekilde;
"Bu kulüpte geçirmiş olduğum zaman boyunca yaşadığım her şey için Fenerbahçe'ye ve taraftarlarımıza çok teşekkür ederim! Bu ailenin bir parçası olmak bir onurdu ve her zaman bu kulübü destekleyeceğim! İlk günden son güne kadar destekleri için taraftarlara teşekkür ederim! Bu sezon iyi şanslar! Takım arkadaşlarıma, her gün için çok teşekkür ederim ve her zaman hepsini destekleyeceğim!"
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