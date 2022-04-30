Son Dakika: Ünlü menajer Mino Raiola hayatını kaybetti

30 Nisan 2022 Cumartesi, 17:08

Dünyaca ünlü yıldız futbolcuların temsilciliğini yürüten ve transferlerde adı futbolcular kadar çok geçen 54 yaşındaki İtalyan menajer Mino Raiola'nın hayatını kaybettiği açıklandı.

Geçtiğimiz günlerde ünlü menajerin hayatını kaybettiği iddia edilmiş, ailesi bu haberi yalanlamıştı.

50 milyon doların üzerinde servetinin olduğu tahmin edilen Raiola, bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu.

Raiola'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Büyük bir üzüntüyle Mino Raiola'nın hayatını kaybetti. Mino, aynı güçle son ana kadar savaştı ve oyuncularının görüşmelerini yapmaya devam etti. Mino, bizi her zaman gururlandırdı.

Mino, birçok insanın yaşamına dokundu ve modern futbolda yeni bir dönemi başlattı. Sonsuza kadar bizimle olacak. Mino, futbolu oyuncular için daha iyi bir spor yapabilmek için çalıştı.

Bu zor zamanlarda destek veren herkese teşekkür ediyoruz."

ÜNLÜ FUTBOLCULARIN VAZGEÇİLMEZİ

Mino Raiola; Paul Pogba, Zlatan Ibrahimovic, Erling Haaland, Matthijs de Ligt, Gianluigi Donnarumma, Marco Verratti ve Mario Balotelli gibi isimlerin menajerliğini yapıyordu.

İtalya'dan Hollanda'ya göçen, restoran sahibiyken tanıştığı isimler sayesinde futbol menajerliğine adım atan, pazarlık becerisi sayesinde yıldız futbolcuların da tercihi olan Raiola'nın Forbes'a göre 68 milyon Sterlin serveti bulunuyordu.

Raiola, futbol tarihinin en büyük transferlerinde başrol oynayıp futbolcuların yıllık ücreti kadar komisyon almasıyla da manşetleri süslemişti. Ünlü menajer, 2016'da Juventus'tan Manchester United'a 89 milyon sterlinlik dünya rekoru Pogba satışından 20 milyon sterlin kazandığı belirtilmişti.