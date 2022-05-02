Sörloth attı, Falcao karşılık verdi! Süper Lig'in eski yıldızları karşı karşıya

02 Mayıs 2022 Pazartesi, 00:00

Real Vallecano ile Real Sociedad arasındaki maç 1-1 sona erdi. Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Real Sociedad, Alexander Sörloth'un 33. dakikadaki golüyle deplasmanda 1-0 öne geçti.

İlk yarı bu skorla sona ererken; Radamel Falcao 77. dakikada oyuna girdi ve aynı dakikada golünü attı. Topla ilk buluşmasında ve 56 saniyede ağları havalandıran Radamel Falcao, skoru eşitledi: 1-1.

Eski Galatasaraylı yıldız, İspanya Ligi'nde bu sezon bir ilki gerçekleştirdi. 56. saniyede gol atan Kolombiyalı, İspanya Ligi'nde sonradan oyuna girip en kısa sürede gol atan oyuncu oldu.

Maç 1-1 sona ererken; Rayo Vallecano puanını 41, Real Sociedad ise 56 yaptı.