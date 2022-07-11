Sosyal medyada gündem Arda Güler
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Arda Güler, Hull City ile yapılan hazırlık maçındaki golüyle sosyal medyayı salladı.
Fenerbahçeli genç yıldız Arda Güler, sosyal medyanın gündemine oturdu.
Karşılaşmanın 60. dakikasında oyuna dahil olan genç futbolcu, 87. dakikada harika bir frikik golüne imza atarak, takımının kilidi açmasını sağladı.
Maçın ardından Hull City Başkanı Acun Ilıcalı, 17 yaşındaki futbolcu için, "Arda Güler bizim geleceğimiz. Türk futbolunun geleceği. Onun attığı her gol bizi mutlu eder. Bugün de mutlu oldum. Manevi değeri büyük olan maçta Arda'nın gol atması önemliydi. Mutlu oldum" ifadelerini kullandı.
Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Kayserisporlu futbolcu Bernard Mensah ise sosyal medya hesabından, "Arda Güler eğer Brezilyalı ya da İngiliz olsaydı, onu 100 milyon sterline satarlardı" diye paylaştı.
ARDA GÜLER'DEN MAÇ SONU PAYLAŞIMI
Birçok futbolsever de genç futbolcu hakkında övgü dolu paylaşımlar yaptı.
Öte yandan Arda Güler de maçın ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Güler, "Hayallerimi gerçekleştirdiğim her an daha iyisini hayal etmek için çalışmaya devam edeceğim. Desteğiniz için herkese teşekkür ederim. Şükürler olsun" değerlendirmesinde bulundu.
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