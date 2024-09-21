Sosyal Medyayı salladı! Galatasaray'dan maç sonu 'Arena' ve kafes göndermesi...

Yayınlanma: 21.09.2024 - 22:19

Güncelleme: 21.09.2024 - 22:24

Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ettiği maçın ardından paylaşım yaptı.

Sarı kırmızılılar, maç sonrası "Her zaman her yerde en büyük Cimbom" mesajını paylaştı.

İşte karşılaşmanın ardından Galatasaray'ın yaptığı paylaşım: