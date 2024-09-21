Sosyal Medyayı salladı! Galatasaray'dan maç sonu 'Arena' ve kafes göndermesi...
Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip karşılaşmanın ardından flaş bir paylaşımda bulundu.
Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ettiği maçın ardından paylaşım yaptı.
Sarı kırmızılılar, maç sonrası "Her zaman her yerde en büyük Cimbom" mesajını paylaştı.
İşte karşılaşmanın ardından Galatasaray'ın yaptığı paylaşım:
HER ZAMAN HER YERDE EN BÜYÜK CİMBOM! ???? #FBvGS pic.twitter.com/hLA1C5GzdF— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 21, 2024
Etiketler: #galatasaray #fenerbahçe #Paylaşım
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