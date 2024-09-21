Sosyal Medyayı salladı! Galatasaray'dan maç sonu 'Arena' ve kafes göndermesi...

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip karşılaşmanın ardından flaş bir paylaşımda bulundu.

Sosyal Medyayı salladı! Galatasaray'dan maç sonu 'Arena' ve kafes göndermesi...
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.09.2024 - 22:19

Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ettiği maçın ardından paylaşım yaptı.

Sarı kırmızılılar, maç sonrası "Her zaman her yerde en büyük Cimbom" mesajını paylaştı.

İşte karşılaşmanın ardından Galatasaray'ın yaptığı paylaşım:

 


Etiketler: #galatasaray #fenerbahçe #Paylaşım

İlgili Haberler

Mourinho ilk derbisinde yıkıldı! Galatasaray, Fenerbahçe'nin Kadıköy serisini bitirdi!

Mourinho ilk derbisinde yıkıldı! Galatasaray, Fenerbahçe'nin Kadıköy serisini bitirdi!
Fenerbahçe'den Galatasaray'a flaş gönderme: 'Suça ortak olma'

Fenerbahçe'den Galatasaray'a flaş gönderme: 'Suça ortak olma'
Galatasaray'dan Kadıköy göndermesi: 'Deplasman değil'

Galatasaray'dan Kadıköy göndermesi: 'Deplasman değil'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler