Şota Arveladze'den Ozan Tufan itirafı: Benim için sürpriz olmaz

27 Ağustos 2022 Cumartesi, 16:02

İngiltere Premier Lig'e yükselme hedefi olan Hull City'de Teknik Direktör Şota Arveladze, takımın gidişatı, Ozan Tufan ve Allahyar ile ilgili Futbol Arena'ya açıklamalarda bulundu.

Takımın durumuyla ilgili konuşan Gürcü teknik direktör, "Geçen hafta iyi oynamadık. Rakibimiz daha iyi oynadı. Çok fazla üzerinde durmak istemiyorum. Bundan sonraki maçlara odaklanmak istiyorum. Beş haftada 8 puan topladık ama geçen sezonla bir kıyaslama yapmak, geçmişe takılmak istemem. Biz çok iyi çalışıp hep ileriye gitmek istiyoruz. Benim hedefim takımın iyi oynaması ve çok puan toplaması. Daha işin başındayız. Henüz beşinci hafta. Bundan sonra 41 maç daha var. Yani 123 puan için oynayacağız. Ona göre çalışacağız" ifadelerini kullandı.

"GOLLERİN SEBEBİ TAKIM ÇALIŞMASI"

İlk beş maçta yedi gol attık. Bu ligde gol atmak çok önemli. Daha fazla da atarız inşallah. Maalesef çok fazla antrenman yapamıyoruz. Çünkü çok maç var. Maçtan sonra biraz dinlenip hemen sonraki maça geçiyoruz. Skor açısından bize güven veren maçlar oynadık. Tabii son maç hariç. Yeni transferimiz Estupinan'a gelince, onun sahada uğraşan, baskı uygulayan bir yönü de var. Son maçlarda golleri attı ama bunu tek başına yapmadı tabii. Bence bunun sebebi takım çalışması. Son maçlarda inanılmaz güzel asistler aldı. Zaten onu bu golleri atsın diye aldık. İnşallah daha fazla da atacak.

"OZAN'IN MİLLİ TAKIMA GİTMESİ SÜRPRİZ OLMAZ"

Şunu kesinlikle söylemem lazım: Ozan büyük fark yarattı. Burada herkese ne kadar büyük bir oyuncu olduğunu gösteriyor. İnşallah aynı şekilde devam edecek. Dolayısıyla kalitesi zaten tartışılmaz. Ayrıca ben sahada onun konsantre olmadığını pek görmedim. Yeniden Türk Milli Takımı'na çağrılması benim için bir sürpriz olmaz. Zaten bugüne kadar yaklaşık 65 maçı var Milli Takım'da. Hoca takıma onu bir kez daha çağırırsa yeni bir şey olmaz.

"SAKATLIKLAR KONUSUNDA ŞANSSIZIZ"

Yeni transferlerin takıma uyum süreci biraz da sakatlıkların durumuna bağlı. Bunun haricinde bence uyum sağlamaları için 10-12 maç yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Şu anda Ozan, Doğukan, Seri, Allahyar, Fleming gibi oyuncularımız sakat. Kas sakatlıkları da var, darbeye bağlı olanlar da var. Biraz şanssızlık da var bence. Yere düşüp sakatlanan bir oyuncumuz var mesela. Veya yırtığı olan da var. Futbolda böyle şeyler olur, dolayısıyla bu konuya çok fazla girmek istemiyorum.

"SEYİRCİDEN İNANILMAZ MEMNUNUM"

Cumartesi günü içeride Coventry ile, sonra da salı günü Londra'da Queens Park Rangers'la oynayacağız. Tabii amacımız geçen haftaki maçtan sonra bir reaksiyon vermek. Biz burada iki maç iyi oynadık. Ama onunla ya da bir kötü sonuçla bu iş bitmiyor. Benim için en önemli maç da bir sonraki maçtır. Biz de ona göre oynayacağız bu maçlarda. Bu arada seyircimizden inanılmaz memnunum. Bence bu seviyeye gelmemizde seyircinin çok büyük payı var. İnşallah devamı da daha iyi olacak.