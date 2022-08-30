Southampton - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

30 Ağustos 2022 Salı, 17:49

Premier Lig'de 5. hafta heyecanı devam ediyor.

Alman teknik direktör Thomas Tuchel yönetimindeki Chelsea, Southampton deplasmanına konuk olacak.

Saat 21:45'te başlayacak zorlu mücadele beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

Chelsea ligin 4. haftasında kendi sahasında ağırladığı Leicester City'yi 2-1 mağlup etmişti.

Southampton ise Manchester United'a kendi evinde 1-0 mağlup oldu.