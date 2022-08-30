Southampton - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig'de Thomas Tuchel yönetimindeki Chelsea, Southampton deplasmanına konuk oluyor. Zorlu mücadele saat 21:45'te başlayacak.
Premier Lig'de 5. hafta heyecanı devam ediyor.
Alman teknik direktör Thomas Tuchel yönetimindeki Chelsea, Southampton deplasmanına konuk olacak.
Saat 21:45'te başlayacak zorlu mücadele beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.
Chelsea ligin 4. haftasında kendi sahasında ağırladığı Leicester City'yi 2-1 mağlup etmişti.
Southampton ise Manchester United'a kendi evinde 1-0 mağlup oldu.
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