Southampton - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de Thomas Tuchel yönetimindeki Chelsea, Southampton deplasmanına konuk oluyor. Zorlu mücadele saat 21:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
30 Ağustos 2022 Salı, 17:49
Southampton - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Premier Lig'de 5. hafta heyecanı devam ediyor.

Alman teknik direktör Thomas Tuchel yönetimindeki Chelsea, Southampton deplasmanına konuk olacak.

Saat 21:45'te başlayacak zorlu mücadele beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

Chelsea ligin 4. haftasında kendi sahasında ağırladığı Leicester City'yi 2-1 mağlup etmişti.

Southampton ise Manchester United'a kendi evinde 1-0 mağlup oldu.


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