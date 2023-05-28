Southampton - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 38. haftasında deplasmanda Southampton ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 18:30'da başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de 38. hafta heyecanı yaşanıyor.
Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool, deplasmanda Rubern Selles'in takımı Southampton ile karşılaşacak.
SOUTHAMPTON - LIVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA?
St. Mary's Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 18:30'da başlayacak.
SOUTHAMPTON - LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Darren England'ın yöneteceği karşılaşma beIN Connect platformundan naklen yayımlanacak.
Liverpool, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında Aston Villa ile 1-1 berabere kalmıştı.
Southampton ise Brighton deplasmanından 3-1'lik yenilgi ile ayrılmıştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Volkan Konak'tan 'vize' tepkisi: 'Yazıklar olsun'
- YSK Başkanı Ahmet Yener'den flaş açıklama
- Kaftancıoğlu'ndan kendisini hedef alan Soylu'ya yanıt!
- Soylu hedef aldı EGM harekete geçti!
- Yurtdışında kullanılan oylar Türkiye'ye getirildi
- RTÜK Başkan Yardımcısı Merve Dizdar'ı hedef aldı
- Cannes'da büyük onur! Ödül Merve Dizdar'a
- Demet Evgar'dan 'Merve Dizdar' paylaşımı
- Kayseri'de facia: Yüksekten düşerek öldüler
- Cem Yılmaz'dan 'Merve Dizdar' paylaşımı