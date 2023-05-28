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Southampton - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 38. haftasında deplasmanda Southampton ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 18:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.05.2023 - 12:21
Southampton - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere Premier Lig'de 38. hafta heyecanı yaşanıyor.

Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool, deplasmanda Rubern Selles'in takımı Southampton ile karşılaşacak.

SOUTHAMPTON - LIVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA?

St. Mary's Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 18:30'da başlayacak.

SOUTHAMPTON - LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Darren England'ın yöneteceği karşılaşma beIN Connect platformundan naklen yayımlanacak.

Liverpool, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında Aston Villa ile 1-1 berabere kalmıştı.

Southampton ise Brighton deplasmanından 3-1'lik yenilgi ile ayrılmıştı.


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