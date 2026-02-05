Cumhuriyet Gazetesi Logo
Sözleşme ayrıntıları belli oldu... Sacha Boey, Galatasaray için İstanbul'da!

5.02.2026 16:26:00
Cumhuriyet Spor
Galatasaray'dan transfer döneminin kapanmasına saatler kala çarpıcı bir hamle geldi. Sarı-kırmızılılar, eski futbolcusu Sacha Boey'u kiralamak için Bayern Münih ile anlaşmaya vardı. Fransız futbolcu, İstanbul'a geldi.

Noa Lang, Asprilla ve Nhaga'yı renklerine bağlayan Galatasaray, transfer döneminin son saatlerinde sürpriz bir ismi daha kadrosuna kattı.

Galatasaray, eski futbolcusu Sacha Boey'u kadrosuna kattı. Bayern Münih'le anlaşmaya varan sarı-kırmızılılar, futbolcuyu kiralık olarak renklerine bağladı. Fransız yıldız, İstanbul'a geldi.

Sky DE'ye göre, Sacha Boey'un sözleşmesinde 15 milyon Euro satın alma opsiyonu bulunuyor. Ayrıca sarı-kırmızılılar 500 bin Euro da kiralama bedeli ödeyecek.

Galatasaray, Boey'u Ocak 2024'te 30 milyon Euro bedelle Bayern Münih'e satmıştı. Fransız futbolcu, Bayern Münih formasıyla bu sezon 15 maçta süre aldı ve 1 asistlik skor katkısı verdi.

