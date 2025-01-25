Galatasaray'da transferde öncelik stoper: Listede 4 aday!
Stoper arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın aday listesinde 4 isim olduğu iddia edildi.
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da ilk hedef stoper takviyesi.
Sabah'ın haberine göre, Milan Skriniar'ın Fenerbahçe'ye gitmesinin ardından belirlenen dört isim için Sarı-Kırmızılılar'da hummalı bir çalışma başlatıldı.
İLK SIRADA TUTA VAR
İlk hedef; Fenerbahçe'nin isteyip ikna edemediği oyunculardan biri olan Tuta. Yönetim hem oyuncuyla hem de kulübü Frankfurt'la görüşmelerini sürdürüyor.
BİR DİĞER İSİM PAVLOVIC
Tuta gibi görüşülen bir başka isim de Milan'dan Strahinja Pavlovic.
Milan Sportif Direktörü Geoffrey Moncada, Galatasaray'ın Strahinja Pavlovic için teklif yaptığını açıkladı.
Geçtiğimiz gün TRT Spor'a konuşan Moncada, "Galatasaray, Strahinja Pavlovic için kiralama teklifi yaptı. Ancak biz kendisini kiralık olarak göndermek istemiyoruz. Herhangi bir bonservis teklif etmediler" ifadelerini kullandı.
DİĞER İKİ ADAY
Alternatifli bir liste üzerinden transfer çalışmalarını yürüten sarı kırmızılıların kadroya katmayı planladığı diğer iki aday ise; Lille'den Alexsandro ve Chelsea'den Axel Disasi.
HEDEF, 4 İSİMDEN BİRİNİ KADROYA KATMAK
Galatasaray transfer komitesi, dört stoperden birine formayı giydirmeyi planlıyor.
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