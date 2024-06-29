Spalletti'den geleceği için flaş açıklama!

Yayınlanma: 29.06.2024 - 21:38

Güncelleme: 29.06.2024 - 21:38

EURO 2024'e veda eden İtalya'da teknik direktör Luciano Spalletti, geleceği için açıklamalarda bulundu.

Luciano Spalletti yaptığı açıklamada, "Sonuçtan dolayı özür diliyorum. Sorumluluk bana ait çünkü kadroyu ben seçtim. Bundan daha fazlasını yapamazdık." dedi.

Geleceği için açıklama yapan deneyimli teknik adam, "Geleceğim için Başkan Gravina ile konuşacağım. O bana her zaman harika davrandı. Konuşarak bir sonuca varacağız." ifadelerini kullandı.