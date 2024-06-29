Spalletti'den geleceği için flaş açıklama!

EURO 2024'e veda eden İtalya'da teknik direktör Luciano Spalletti, geleceği için açıklama yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.06.2024 - 21:38
Spalletti'den geleceği için flaş açıklama!
Abone Ol google-news

EURO 2024'e veda eden İtalya'da teknik direktör Luciano Spalletti, geleceği için açıklamalarda bulundu.

Luciano Spalletti yaptığı açıklamada, "Sonuçtan dolayı özür diliyorum. Sorumluluk bana ait çünkü kadroyu ben seçtim. Bundan daha fazlasını yapamazdık." dedi.

Geleceği için açıklama yapan deneyimli teknik adam, "Geleceğim için Başkan Gravina ile konuşacağım. O bana her zaman harika davrandı. Konuşarak bir sonuca varacağız." ifadelerini kullandı.


EURO 2024 haberleri italya haberleri Luciano Spalletti haberleri

İlgili Haberler

İtalyanlar duyurdu: Edin Dzeko transfere onay verdi!

İtalyanlar duyurdu: Edin Dzeko transfere onay verdi!
Raphael Varane, Serie A'nın yeni ekibi içi İtalya'da!

Raphael Varane, Serie A'nın yeni ekibi içi İtalya'da!
Son 16 turu sürprizle başladı: Son şampiyon elendi, ilk çeyrek finalist İsviçre!

Son 16 turu sürprizle başladı: Son şampiyon elendi, ilk çeyrek finalist İsviçre!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler