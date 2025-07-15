Spor camiasından 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi günü paylaşımları

Türk sporunun önde gelen kulüpleri, 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi günü nedeniyle sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı.

Kulüplerin paylaşımları şu şekilde:

TFF: "15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nde, hain darbe girişimine karşı canlarını hiçe sayarak şehit düşen tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyor; her türlü fedakârlıkta bulunan güvenlik güçlerimize, gazilerimize ve bu uğurda tek yürek olan milletimize şükranlarımızı sunuyoruz."

Galatasaray: "Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceğini hedef alan hain darbe girişiminin 9. yılında demokrasi şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz."

Fenerbahçe: "Kamu bürokrasisinin kritik noktalarına ve kahraman Türk ordusunun komuta kademelerine sızan FETÖ tarafından ortaya konan 15 Temmuz hain darbe girişiminin 9. Yılı.

Ülkemizin varlığına kasteden bu hain girişim, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde, devletimiz ve milletimizin birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuyla aşıldı;

Yüce Türk milleti, ülkesinin asla esir edilemeyeceğini, Türk milletine asla diz çöktürülemeyeceğini herkese gösterdi.

Türk milletinin karşısına çıkmayı göze alamayan FETÖ gölgesindeki hainler, 3 Temmuz 2011’de Fenerbahçemizin dik duruşuyla nasıl yerle yeksan olduysa; 15 Temmuz’da da devletimiz ve milletimizin vatanperver duruşuyla darmadağın oldular.

Bu millet, tarihte olduğu gibi bugün ve yarınlarda da, kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla Atamızın emaneti olan bu kıymetli vatanın birlik ve beraberliğine ihanet edenlerle mücadeleden bir adım geri durmayacak.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde, vatanımız için canlarını ortaya koyan tüm şehitlerimize rahmet, milletimize baş sağlığı diliyor; gazilerimizi saygıyla anıyoruz."

Beşiktaş: "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde, hain darbe girişimine karşı dimdik duran milletimize şükranlarımızı sunar, şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır, gazilerimize şifalar dileriz."

Trabzonspor: "FETÖ’nün hain darbe girişimine karşı vatanı uğruna şehit düşen tüm kahramanlarımızı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde saygı ve minnetle anıyoruz."

Alanyaspor: "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde, hain darbe girişiminde canlarını feda eden şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz."

Kasımpaşa: "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehit ve gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz."

Göztepe: "Ülkemiz tam 9 yıl önce, 15 Temmuz 2016 gecesi demokrasimize karşı yapılan hain saldırı ile karşı karşıya kalmış ve halkımızın demokrasimize sahip çıkması ile bu hain darbe girişimi engellenmiştir. Demokrasimize yapılan bu saldırıyı bir kez daha şiddetle kınıyor ve şehitlerimizi rahmetle anıyoruz.

Unutulmamalıdır ki Ulu Önder Atatürk'ün Cumhuriyet için bir teminat olarak gördüğü demokrasi; çağdaş, özgür ve yenilikçi ülkeler için vazgeçilmez bir temeldir.

Demokrasi ilkesinin en yeni ve akılcı uygulamasını sağlayan hükümet biçimi Cumhuriyet'tir.

Mustafa Kemal Atatürk"

Antalyaspor: "15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü kutlu olsun! Demokrasimizin, millî birlik ve beraberliğimizin hedef alındığı 15 Temmuz hain darbe girişiminin 9. yıl dönümünde, vatanımız için canını ortaya koyan şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize de minnetlerimizi sunuyoruz."

Çaykur Rizespor: "15 Temmuz hain darbe girişiminin 9. yıl dönümünde milli irademizi kahramanca savunan aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnetlerimizi sunuyoruz."

“Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.”

Fatih Karagümrük: "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde; hain darbe girişiminin 9. yılında, şehit düşen tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyor, vatanımızın bölünmez bütünlüğüne karşı dimdik duran milletimize şükranlarımızı sunuyoruz."

Gençlerbirliği: "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlu olsun.

15 Temmuz 2016 günü canlarını veren şehitlerimizi rahmetle anar, gazilerimize minnetlerimizi sunarız."

Başakşehir: "15 Temmuz, milletimizin istikbal ve istiklal mücadelesinin, bağımsızlık destanının adıdır.

Kahraman şehitlerimizi saygıyla ve rahmetle anıyoruz."

Kayserispor: "15 Temmuz hain darbe girişimine karşı, vatanımızın birlik ve beraberliği için gözlerini bile kırpmadan yaşamlarını feda eden şehitlerimizi, Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde bir kez daha rahmetle anıyor, gazilerimize minnetlerimizi sunuyoruz."

Konyaspor: "Hain darbe girişiminde canları pahasına vatanımızı savunan aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet dileriz. Kahraman milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutlarız."