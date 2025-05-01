Spor dünyasından 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajları!

Yayınlanma: 01.05.2025 - 11:00

Güncelleme: 01.05.2025 - 11:52

Yurdun birçok kentinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü yürüyüşler ile kutlanırken spor dünyasından federasyonlar ve kulüpler de bu önemli gün için kutlama mesajı yayımladı.

Spor dünyasının kutlama mesajları şu şekilde:

TFF: Yaşamın ağır yükünü asla yılmadan omuzlarında taşıyan, döktükleri her bir damla alın terine emeklerini de sığdıran tüm işçi ve emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü içtenlikle kutlarız.

TBF: Hayatın her alanına değer katan tüm emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun!

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu: Ülkemizin büyümesinde, kalkınmasında ve geleceğe güvenle ilerlemesinde emekleriyle en büyük paya sahip olan tüm işçi, emekçi ve değerli çalışanlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun. Emekleriyle yarınları inşa eden herkese minnettarız.

TVF: Emeğin, emektarın, alın terinin, dayanışma ve yardımlaşmanın günü: 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun.

Galatasaray: Emeğin değerini anlamamızı sağlayan, dayanışmanın gücünü artıran bu anlamlı günde tüm işçi ve emekçilerin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyoruz.

Fenerbahçe: Adil ve eşit bir dünya için tüm emekçilerimizin birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun!

Beşiktaş: Bütün işçi ve emekçilerin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü kutlu olsun.

Trabzonspor: 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun

Samsunspor: Emeğin değerini, dayanışmanın gücünü kutluyoruz. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun!

Eyüpspor: İşçinin, emekçinin bayramı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun!

Başakşehir: 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun.

Göztepe: Başta kulüp çalışanlarımız olmak üzere tüm işçi ve emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlarız.

Konyaspor: Tüm işçilerimizin #1Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun.

Kasımpaşa: Alın teriyle hayatı var eden tüm emekçilerin, tribünde yüreğini ortaya koyan taraftarlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun.

Gaziantep FK: Tüm emekçilerin alın terinin değer bulduğu, birlik ve dayanışmanın simgesi 1 Mayıs kutlu olsun.

Kayserispor: Emeğin ve alın terinin günü olan bu özel günde başta Kayserispor tribün, kulüp ve stadyum emekçileri olmak üzere diğer bütün diğer emekçilerin de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlu olsun.

Antalyaspor: ''1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı'' kutlu olsun! Ülkemiz için gecesini gündüzüne katarak değer üreten ve ekmek kavgası verirken hayatını kaybeden tüm işçilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz.

Çaykur Rizespor: Türkiye’nin büyümesine alın teriyle katkıda bulunan işçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü içtenlikle kutluyoruz.

Sivasspor: 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun!

Alanyaspor: 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun!

Bodrum FK: 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun.

Hatayspor: Tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun!

Adana Demirspor: 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlu Olsun!

Eskişehirspor: Başta kulüp çalışanlarımız olmak üzere, tüm işçi ve emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü en içten dileklerimizle kutlarız.

Kocaelispor: 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun!

Bursaspor: Tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun!