Spor dünyasından 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajları!
Türkiye'deki spor federasyonları ve kulüpler, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Yurdun birçok kentinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü yürüyüşler ile kutlanırken spor dünyasından federasyonlar ve kulüpler de bu önemli gün için kutlama mesajı yayımladı.
Spor dünyasının kutlama mesajları şu şekilde:
TFF: Yaşamın ağır yükünü asla yılmadan omuzlarında taşıyan, döktükleri her bir damla alın terine emeklerini de sığdıran tüm işçi ve emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü içtenlikle kutlarız.
TBF: Hayatın her alanına değer katan tüm emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun!
TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu: Ülkemizin büyümesinde, kalkınmasında ve geleceğe güvenle ilerlemesinde emekleriyle en büyük paya sahip olan tüm işçi, emekçi ve değerli çalışanlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun. Emekleriyle yarınları inşa eden herkese minnettarız.
TVF: Emeğin, emektarın, alın terinin, dayanışma ve yardımlaşmanın günü: 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun.
Galatasaray: Emeğin değerini anlamamızı sağlayan, dayanışmanın gücünü artıran bu anlamlı günde tüm işçi ve emekçilerin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyoruz.
Fenerbahçe: Adil ve eşit bir dünya için tüm emekçilerimizin birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun!
Beşiktaş: Bütün işçi ve emekçilerin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü kutlu olsun.
Trabzonspor: 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun
Samsunspor: Emeğin değerini, dayanışmanın gücünü kutluyoruz. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun!
Eyüpspor: İşçinin, emekçinin bayramı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun!
Başakşehir: 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun.
Göztepe: Başta kulüp çalışanlarımız olmak üzere tüm işçi ve emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlarız.
Konyaspor: Tüm işçilerimizin #1Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun.
Kasımpaşa: Alın teriyle hayatı var eden tüm emekçilerin, tribünde yüreğini ortaya koyan taraftarlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun.
Gaziantep FK: Tüm emekçilerin alın terinin değer bulduğu, birlik ve dayanışmanın simgesi 1 Mayıs kutlu olsun.
Kayserispor: Emeğin ve alın terinin günü olan bu özel günde başta Kayserispor tribün, kulüp ve stadyum emekçileri olmak üzere diğer bütün diğer emekçilerin de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlu olsun.
Antalyaspor: ''1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı'' kutlu olsun! Ülkemiz için gecesini gündüzüne katarak değer üreten ve ekmek kavgası verirken hayatını kaybeden tüm işçilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz.
Çaykur Rizespor: Türkiye’nin büyümesine alın teriyle katkıda bulunan işçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü içtenlikle kutluyoruz.
Sivasspor: 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun!
Alanyaspor: 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun!
Bodrum FK: 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun.
Hatayspor: Tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun!
Adana Demirspor: 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlu Olsun!
Eskişehirspor: Başta kulüp çalışanlarımız olmak üzere, tüm işçi ve emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü en içten dileklerimizle kutlarız.
Kocaelispor: 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun!
Bursaspor: Tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun!
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