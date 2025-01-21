Spor dünyasından Bolu'daki yangın için başsağlığı mesajı
Spor dünyası, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan bir otelde çıkan yangında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı paylaştı.
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan bir otelde sabah saatlerinde henüz nedeni belirlenemeyen bir yangın çıktı. Çıkan yangında 10 kişi hayatını kaybederken, 32 kişi de yaralandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan yangında hayatını kaybeden yurttaşların sayısının 10'a, yaralı sayısının 32'ye yükseldiğini bildirdi.
SPOR DÜNYASINDAN PAYLAŞIM
Spor dünyası da yaşanan bu facia için peş peşe başsağlığı mesajları yayımladı.
TFF: "Bolu'da bulunan Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde meydana gelen yangın nedeniyle can kayıplarımızın olduğunu derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.
Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz."
FENERBAHÇE: "Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan yangın sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz."
BEŞİKTAŞ: "Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde çıkan yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz."
GALATASARAY: "Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan yangın sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; kederli ailelerine başsağlığı ve sabır; yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz."
EYÜPSPOR: "Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bir otelde çıkan yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yangından etkilenen bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyoruz."
GENÇLERBİRLİĞİ: "Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allahtan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."
FATİH KARAGÜMRÜK: "Bolu Kartalkaya'da meydana gelen otel yangınında hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Geçmiş olsun Türkiye!"
KASIMPAŞA: "Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan bir otelde meydana gelen yangın faciasından dolayı derin üzüntü duyuyoruz. Yaşanan olayda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz."
BAŞAKŞEHİR: "Bolu Kartalkaya'da yaşanan otel yangınında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Yüce Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz. Yaralı vatandaşlarımıza ise acil şifalar temenni ediyoruz."
ANTALYASPOR: "Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan yangın sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; kederli ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar dileriz."
GAZİANTEP FK: "Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan yangın sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz."
ADANA DEMİRSPOR: "Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan yangın sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz."
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