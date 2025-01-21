Bolu Kartalkaya'da yangının çıktığı otelde Sözcü yazarı da vardı: Nedim Türkmen ve ailesine ulaşılamıyor!

Yayınlanma: 21.01.2025 - 10:50

Güncelleme: 21.01.2025 - 10:52

Bolu Kartalkaya'da Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan Grand Kartal Otel'de yangın çıktı. Alevler kısa sürede oteli sardı.

İhbar üzerine bölgeye kent merkezi, ilçeler ve çevre illerden çok sayıda itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekibi sevk edildi.

RESTORANDA BAŞLADI

Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, yangının 4’üncü kattaki restoran bölümünde başladığını ve üst katlara sıçradığı söyledi.

Bolu Valiliği tarafından yapılan açıklamada ise şöyle denildi:

''21 Ocak 2025 tarihinde saat 03.27'de ilimiz 112 Acil Çağrı Merkezine Kartalkaya Kayak Merkezinde bulunan bir otelde yangın çıktığı bildirilmiştir. Yangına çevre illerden ve ilimizdeki çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından 30 itfaiye aracı, 28 ambulans başta olmak üzere toplam 85 araç ve 231 personelle müdahale edilmekte olup, ilave araç ve personel sevki devam etmektedir."

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Maalesef vefat edenlerin sayısı 10’a yaralı sayısı 32’ye yükselmiştir" dedi.

NEDİM TÜRKMEN'E ULAŞILAMIYOR

İtfaiye ekiplerinin sabah 03.27'de başlayan yangına müdahalesi sürerken Sözcü gazetesi yazarı Nedim Türkmen'in de facianın yaşandığı otelde olduğu öğrenildi.

Ailesiyle birlikte otelde olan Türkmen'e sabahtan bu yana ulaşılamıyor.