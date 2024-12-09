Spor kulüplerinden Isparta'da şehit düşen askerler için başsağlığı mesajı!

Yayınlanma: 09.12.2024 - 13:27

Güncelleme: 09.12.2024 - 13:28

Isparta'nın Keçiborlu ilçe merkezinde bir akaryakıt istasyonunun yanına askeri helikopter düştü. Isparta Valisi Abdullah Emin yaptığı açıklamada, 6 askerin şehit olduğunu açıkladı.

Spor kulüpleri, kaza sonrası şehit düşen askerler için başsağlığı mesajı yayınladı.

İşte spor camiasının şehit düşen askerler için yayınladığı başsağlığı mesajları:

Acımız Büyük



Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde askeri helikopterin düşmesi sonucunda şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve milletimize başsağlığı diliyoruz. pic.twitter.com/6QDyptJabd — TFF (@TFF_Org) December 9, 2024

???? Isparta’da Kara Havacılık Okulu’na ait askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyoruz. pic.twitter.com/bzuJGQqOea — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) December 9, 2024

Isparta’da gerçekleştirilen eğitim uçuşu sırasında askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet; ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ve milletimize başsağlığı dileriz. ???? pic.twitter.com/eylNDFBZ4j — Beşiktaş JK (@Besiktas) December 9, 2024

Isparta’da eğitim uçuşu gerçekleştiren askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet; kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı dileriz. pic.twitter.com/yNLYMFUG3s — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) December 9, 2024

Isparta’da Kara Havacılık Okulu’na ait askeri helikopterin düşmesi sonucu 4 askeri personelimizin hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.



Şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabır diliyoruz.



Milletimizin başı sağ olsun ???? — Trabzonspor Kurumsal (@TSKurumsal) December 9, 2024

Isparta'da eğitim uçuşu sırasında askeri helikopterlerin kazaya uğraması sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet; aileleri ve milletimize başsağlığı dileriz. pic.twitter.com/TtgelduQ8C — VakıfBank Spor Kulübü (@VakifBankSK) December 9, 2024

???? Isparta’da eğitim uçuşu gerçekleştiren askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet; kederli ailelerine sabır dileriz. — Eczacıbaşı Spor Kulübü (@EczacibasiSK) December 9, 2024

Isparta’da eğitim uçuşu sırasında düşen askeri helikopterde şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet; ailelerine ve milletimize sabır ve başsağlığı dileriz. pic.twitter.com/bA7In9aNEl — Gaziantep FK (@GaziantepFK) December 9, 2024