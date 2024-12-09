Spor kulüplerinden Isparta'da şehit düşen askerler için başsağlığı mesajı!

Spor kulüpleri, Isparta'da helikopter kazasında şehit düşen askerler için başsağlığı mesajı yayınladı.

Spor kulüplerinden Isparta'da şehit düşen askerler için başsağlığı mesajı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.12.2024 - 13:27

Isparta'nın Keçiborlu ilçe merkezinde bir akaryakıt istasyonunun yanına askeri helikopter düştü. Isparta Valisi Abdullah Emin yaptığı açıklamada, 6 askerin şehit olduğunu açıkladı.

Spor kulüpleri, kaza sonrası şehit düşen askerler için başsağlığı mesajı yayınladı.

İşte spor camiasının şehit düşen askerler için yayınladığı başsağlığı mesajları:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Etiketler: #Isparta #helikopter #başsağlığı

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