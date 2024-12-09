Spor kulüplerinden Isparta'da şehit düşen askerler için başsağlığı mesajı!
Spor kulüpleri, Isparta'da helikopter kazasında şehit düşen askerler için başsağlığı mesajı yayınladı.
Isparta'nın Keçiborlu ilçe merkezinde bir akaryakıt istasyonunun yanına askeri helikopter düştü. Isparta Valisi Abdullah Emin yaptığı açıklamada, 6 askerin şehit olduğunu açıkladı.
Spor kulüpleri, kaza sonrası şehit düşen askerler için başsağlığı mesajı yayınladı.
İşte spor camiasının şehit düşen askerler için yayınladığı başsağlığı mesajları:
Acımız Büyük— TFF (@TFF_Org) December 9, 2024
Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde askeri helikopterin düşmesi sonucunda şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve milletimize başsağlığı diliyoruz. pic.twitter.com/6QDyptJabd
???? Isparta’da Kara Havacılık Okulu’na ait askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyoruz. pic.twitter.com/bzuJGQqOea— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) December 9, 2024
Isparta’da gerçekleştirilen eğitim uçuşu sırasında askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet; ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ve milletimize başsağlığı dileriz. ???? pic.twitter.com/eylNDFBZ4j— Beşiktaş JK (@Besiktas) December 9, 2024
Isparta’da eğitim uçuşu gerçekleştiren askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet; kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı dileriz. pic.twitter.com/yNLYMFUG3s— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) December 9, 2024
Isparta’da Kara Havacılık Okulu’na ait askeri helikopterin düşmesi sonucu 4 askeri personelimizin hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.— Trabzonspor Kurumsal (@TSKurumsal) December 9, 2024
Şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabır diliyoruz.
Milletimizin başı sağ olsun ????
Isparta'da eğitim uçuşu sırasında askeri helikopterlerin kazaya uğraması sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet; aileleri ve milletimize başsağlığı dileriz. pic.twitter.com/TtgelduQ8C— VakıfBank Spor Kulübü (@VakifBankSK) December 9, 2024
???? Isparta’da eğitim uçuşu gerçekleştiren askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet; kederli ailelerine sabır dileriz.— Eczacıbaşı Spor Kulübü (@EczacibasiSK) December 9, 2024
Isparta’da eğitim uçuşu sırasında düşen askeri helikopterde şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet; ailelerine ve milletimize sabır ve başsağlığı dileriz. pic.twitter.com/bA7In9aNEl— Gaziantep FK (@GaziantepFK) December 9, 2024
Isparta’da eğitim uçuşu gerçekleştiren askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet; aileleri başta olmak üzere milletimize başsağlığı dileriz. pic.twitter.com/iZIM4LIh6k— TÜMOSAN Konyaspor (@konyaspor) December 9, 2024
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