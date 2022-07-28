Spor spikeri Ercan Taner ekranlara geri döndü! Yeni kanalı resmen açıklandı

Duayen spor spikeri Ercan Taner, yeni sezonda ekranlara geri dönüyor. Taner'in yeni sezonda yer alacağı kuruluş, anlaşmayı resmen duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
28 Temmuz 2022 Perşembe, 12:07
Spor spikeri Ercan Taner ekranlara geri döndü! Yeni kanalı resmen açıklandı
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Spor spikeri Ercan Taner, yeni sezonda ekranlarda yer almaya karar verdi.

Tivibu Spor sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ercan Taner'in yeni sezonda izleyici karşısında olacağını duyurdu.

Ercan Taner, 2019 yılının ocak ayında bein Sports'tan istifa ettiğini açıklamıştı.


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