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Spor spikeri Sabri Ugan son yolculuğuna uğurlandı

Spor spikeri Sabri Ugan son yolculuğuna uğurlandı

1.07.2025 16:36:00
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AA
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Spor spikeri Sabri Ugan son yolculuğuna uğurlandı

Hayatını kaybeden spor spikeri Sabri Ugan için Türkiye Spor Yazarları Derneği'nde (TSYD) tören düzenlendi. Ugan'ın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere memleketi Sakarya'ya gönderildi.

İki gün önce, 62 yaşında yaşamını yitiren spor basınının tanınan isimlerinden Sabri Ugan için TSYD Levent Tesisleri'nde anma töreni düzenlendi. Törene Ugan'ın ailesinin yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır, merhumun gazeteci dostları ve sevenleri katıldı.

Törende konuşma yapan Veli Ozan Çakır, Sabri Ugan'la birçok organizasyonda çalışma fırsatı yakaladığını belirterek, "Beraber olduğumuz tüm anlarda güler yüzlüydü. Kendisi işini en iyi şekilde yapıyordu. Çevresindekileri de işini en iyi şekilde yapması için motive ediyordu. Meslek hayatındaki duruşuyla, efendiliğiyle ve güler yüzüyle çok olumlu izler bıraktı. Herkesin sevgisini ve saygısını kazandı. Bir akademisyen olarak üniversiteli gençlerin kendisini ne kadar sevdiğine şahit oldum. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.

Sabri Ugan'ın oğlu Doruk Ugan ise babasıyla çok güzel bir ilişkisi olduğunu dile getirerek, "Meslektaşlarına nasıl dokunduğunu anlatıyorlar. Bu kalabilecek en güzel şeydir. Umarım ona iyi bir yol arkadaşlığı yapmışımdır. Hastalık sürecinde de böyle oldu. Ona sadece hikayesine eşlik etmek istediğimi söyledim. Son ana kadar da öyle oldu. Bana çok güzel şeyler öğretti" diye konuştu.

Sabri Ugan için Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

Ugan'ın cenazesine eski futbolculardan Suat Kaya ve Kerem İnan ile eski hakem Mete Kalkavan da katıldı.

Ugan'ın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından defin için memleketi Sakarya'ya götürüldü.


İlgili Konular: #Cenaze #Spor spikeri #TSYD

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